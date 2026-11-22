Na mestu događaja obavljen je uviđaj
Hrvatska
UŽAS U OSIJEKU: Uhapšen 28-godišnjak koji je oštrim predmetom povredio 51-godišnjaka, više puta ga posekao po glavi
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U Osijekuse u petak oko 16:30 sati dogodio incident. Između 51-godišnjaka i 28-godišnjaka prvo je izbio verbalni, a potom i fizički sukob.
Pritom je mlađi muškarac oštrim predmetom više puta posekao starijeg po glavi, ističu u policiji.
Povređenom muškarcu je lekarska pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Zbog sumnje na pokušaj ubistva, kasnije u petak je policija uhapsila 28-godišnjaka.
Na mestu događaja obavljen je uviđaj.
Posle završetka istrage osumnjičeni će biti predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
(Kurir.rs/Nacional)
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