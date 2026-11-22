Dve osobe nalaze se pod nadzorom policije
Hrvatska
MUŠKARAC PRONAĐEN MRTAV U APARTMANU NA SAVSKOM PUTU! Umro od povreda zadobijenih nožem, horor u Zagrebu!
Slušaj vest
U apartmanu na Savskom putu u Zagrebu noćas je pronađeno telo muškarca koji je preminuo od povreda dobijenih nožem.
Kako je izvestila zagrebačka policija, dojava o događaju primljena je oko 00:20 sati, nakon čega su policajci u apartmanu pronašli mrtvog muškarca. Dve osobe nalaze se pod nadzorom policije.
Na mestu događaja u toku su uviđaj i kriminalističko istraživanje, nakon kojih bi trebalo da bude poznato više okolnosti ovog slučaja.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
Reaguj
Komentariši