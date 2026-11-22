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Evropska komisija preuzima sve značajniju ulogu u spoljnoj politici Evropske unije na Bliskom istoku, dok je šefici evropske diplomatije Kaji Kalas direktan kontakt sa Izraelom i dalje blokiran. To se posebno vidi u aktivnostima evropskih zvaničnika: predsednica Komisije Ursula fon der Lajen i komesarka za Mediteran Dubravka Šuica pripremaju posete Siriji i Jordanu, dok Kalasova ostaje u Briselu.

Ovakav raspored otvara pitanje ko zapravo vodi spoljnu politiku EU i predstavlja je u međunarodnim odnosima. Slične podele već su se videle i tokom pokušaja evropskih lidera da se uključe u pregovore o Ukrajini.

- Time što dozvoljava da Izrael drži visokog predstavnika "na ledu" i izbegava saradnju u vezi sa Bliskim istokom u skladu sa ugovorima i međunarodnim pravom, Fon der Lajenova direktno doprinosi srozavanju ugleda EU kao ozbiljnog globalnog igrača - upozorava Bari Endruz, poslanik liberala i predsednik Odbora za razvoj u Evropskom parlamentu.

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Šuica postala glavna veza Brisela sa Izraelom

U međuvremenu, Dubravka Šuica sve više preuzima komunikaciju Brisela sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Prisustvovala je inauguracionom sastanku Mirovnog odbora američkog predsednika Donalda Trampa u Vašingtonu, a sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom sastala se ili razgovarala najmanje četiri puta ove godine.

Šuica je za briselski "Politiko" objasnila da je saradnja sa Izraelom neophodna kako bi humanitarna pomoć stigla u Gazu.

- Bez Izraela ne možete ništa da uradite. Potrebno nam je odobrenje njihovih vlasti. I zato moramo da održavamo kanale otvorenim… Oni su tu i mi s njima moramo da sarađujemo - rekla je Šuica.

Dodala je da svoje misije na Bliskom istoku koordinira "za istim stolom" sa Kajom Kalas.

Međutim, direktan kontakt Kalasove sa izraelskim ministrom prekinut je u junu, nakon što je, prema navodima medija, odnos Izraela prema Palestincima uporedila sa periodom aparthejda u Južnoafričkoj Republici. Sar je tada najavio prekid svakog kontakta sa njom dok ne povuče izjavu, koju je nazvao "krvavom klevetom" protiv Izraela.

Odluka o bojkotu i dalje je na snazi, potvrdila je portparolka izraelskog ministra Mihal Majan, naglašavajući da se odnosi isključivo na Kalasovu.

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Pre tog sukoba, Sar i Kalasova bili su u redovnom kontaktu, naročito tokom pokušaja EU da izvrši pritisak na Izrael da omogući dopremanje humanitarne pomoći u Gazu. Prema rečima izvora upoznatih sa njihovom komunikacijom, nekada su razmenjivali i po nekoliko poruka dnevno putem Vocapa.

Pojedine evropske diplomate smatraju da je prekid komunikacije ozbiljan problem za diplomatiju EU.

- To je ogroman problem ako Izraelci ne žele da razgovaraju s njom. Ne možete da rešite krizu u Gazi bez njih - rekao je jedan diplomata.

Ko je zadužen za spoljnu politiku EU

Prema evropskim ugovorima, Kaja Kalas i njena Služba za spoljne poslove bave se političkim i bezbednosnim pitanjima, dok Evropska komisija kontroliše finansijske instrumente, pomoć i razvoj. U praksi se, međutim, njihove nadležnosti često prepliću.

Dva evropska zvaničnika tvrde da Kalasova nije isključena iz politike EU na Bliskom istoku i da blisko sarađuje sa Šuicom. Izraelski izbor sagovornika, prema njihovom tumačenju, predstavlja ličnu preferenciju Gideona Sara.

Odnosi Izraela sa evropskim zvaničnicima već su bili opterećeni sukobima. Slične tenzije postojale su i između Tel Aviva i Đuzepa Borelja, prethodnika Kalasove, koji je kritikovao izraelske akcije u Gazi i na Zapadnoj obali.

Izraelski ministar spoljnih poslova sukobljavao se i sa drugim međunarodnim zvaničnicima. Francuskom predsedniku Emanuelu Makronu poručio je da može da uspostavi palestinsku državu u Francuskoj, nakon što je Pariz podržao njeno priznanje. Sukobio se i sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, dok je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša proglasio personom non grata.

Saveznici Kaje Kalas smatraju da su diplomatski sukobi deo njenog posla, jer ona predstavlja zajedničke stavove članica EU, uključujući i one koje oštro kritikuju izraelsku politiku.

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Portparol Evropske komisije navodi da je Kalasova otvorena za dijalog i spremna da sarađuje sa sledećom vladom Izraela. Dodaje da se o budućnosti odnosa sa Tel Avivom razgovaralo i na nedavnom sastanku šefova diplomatija, kao i da Izrael nastavlja komunikaciju sa stručnjacima evropske Službe za spoljne poslove.

Ko je Dubravka Šuica

Dubravka Šuica, koja danas ima 69 godina, rođena je 20. maja 1957. u Dubrovniku. Pre ulaska u evropsku politiku bila je profesorka engleskog i nemačkog jezika, a od 2001. do 2009. godine obavljala je funkciju gradonačelnice Dubrovnika. Bila je prva žena na čelu tog grada.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1981. radila je u Osnovnoj školi Lapad. Hrvatski portal "Index" je 2019. godine kritikovao njeno znanje engleskog jezika i postavio pitanje kako je sa takvim znanjem mogla da predaje taj predmet.

Članica Hrvatske demokratske zajednice postala je 1990. godine, a u više navrata bila je poslanica u hrvatskom Saboru. U Evropski parlament otišla je 2013. godine, kada je na izborima bila prva na stranačkoj listi HDZ-a.

Njenu političku karijeru u Hrvatskoj pratile su i kontroverze. "Index" je pisao o aferama koje su obeležile njene gradonačelničke mandate, uključujući slučaj takozvanog "zlatnog toaleta", vrednog 460.000 kuna, odnosno oko 60.000 evra, vilu za koju navodno nije imala urednu građevinsku dozvolu, kao i sporne prenamene zemljišta i pritiske na novinare.