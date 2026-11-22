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O tome koliko su tragediju ubistva Kristijana Josipa Periša teško doživeli ljudi neposredno uključeni u rad bolnice u Jankomiru možda najbolje svedoči razgovor koji je novinarka "Nacionala" vodila sa jednim penzionisanim psihijatrom, nekada jednim od vodećih ljudi te bolnice.

Kako piše list, taj čovek je po pozivu doslovno počeo da jeca i guši se u suzama. Lekari za njega kažu da je čitav život posvetio Jankomiru, bolnici koju smatra svojim čedom, i da jednostavno ne može da shvati, pojmi niti podnese da se tako nešto dogodilo u njegovoj bolnici.

- Ne mogu da govorim, sa bolnicom nemam dodira već godinama, ništa o tome ne znam, osim što me kao čoveka sve to rastužuje. Ni emocionalno, ni intelektualno, ni ljudski, ne želim niti mogu da učestvujem u tome. Ni moj moral, ni moja humanost, ni ljudskost ne mogu to da pojme, shvate, komentarišu ili osude. Ulazim u 80. godinu života i to za mene deluje toliko šokantno, stresno i ponižavajuće, i to kao običnog čoveka, a ne samo kao lekara - rekao je taj penzionisani profesor, a kratak razgovor dva puta je prekidan njegovim gorkim i potresnim jecajima.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Drugi ugledni psihijatar, koji je takođe želeo da ostane anoniman, rekao je da je čitava psihijatrijska struka potresena događajima u Jankomiru.

Na pitanje šta bi uradio na mestu dežurne lekarke, specijalizantkinje koja je bila u sobi i nezainteresovano posmatrala dok su tehničari, uz prekomernu upotrebu sile i nedozvoljenih metoda, gušili Kristijana Periša, taj psihijatar kaže:

- Ja bih to zaustavio. Zaustavio! Odmah bih zaustavio! Pa to je upravo uloga lekara. Dakle, lekar je dužan da, ukoliko određuje meru mehaničkog sputavanja, popuni obrazac i napiše zbog čega se odlučio na tu meru. Prvo ide komunikacija, zatim metode deeskalacije, a tek onda mehaničko sputavanje. To je izuzetna, ekstremna mera. Ona ne može da bude pravilo, već izuzetak. I to mora da odredi lekar. Postoje samo izuzetne situacije, možda jednom godišnje, kada lekar nije video pacijenta koji je izuzetno uznemiren, pa neko od tehničara i medicinskih sestara mora prvo da ga fiksira. Ali doktor mora odmah potom da dođe i kaže šta može, a šta ne može. Isto tako, lekar mora da dođe i prilikom uklanjanja mehaničkih sredstava za sputavanje. Zna se kakva je uloga lekara. Ne znam da li su svi oni bili hipnotisani, drogirani, šta se tu dogodilo. Ova specijalizantkinja stoji, to traje osam minuta… Umesto da je odmah pozvala nadležnog dežurnog lekara. Tu svakako postoji pitanje odgovornosti tih ljudi. Lako je biti heroj posle bitke, ali oprostite, vi ste dežurni, vi ste lekar i to je vaša odgovornost. Ako sam ja na dežurstvu i ako sam ja nadležni dežurni lekar, onda je moja odgovornost da procenim da li će pacijent biti primljen ili ne. To procenjuje dežurni lekar. Nikada ne bih dozvolio ovakvo postupanje na svom odeljenju - kaže taj psihijatar, duboko zgrožen i potresen postupanjem prema Kristijanu Josipu Perišu.

Prema izveštajima Jutarnjeg lista, zasnovanim na onome što su čuli od porodice, advokata i svedoka, Kristijan Josip Perištvrdio je da su ga u Jankomiru gušili i tokom ranije hospitalizacije, pre otprilike sedam godina. U početku nije želeo da to kaže porodici, ali se poverio prijateljima, koji su kasnije o tome obavestili njegove najbliže. To je bio jedan od razloga zbog kojih se najpre opirao odlasku u bolnicu.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

Psihijatar sa kojim je razgovarao list "Nacional" objasnio je kako se postupa u takvim situacijama i zašto je Kristijana Josipa Perišamorala da dovede policija.

- On je njima odranije bio poznat pacijent i već je više puta bio hospitalizovan. Ovog puta porodica je pozvala hitnu pomoć. Kakva je procedura? Porodica poziva hitnu pomoć. Ako ekipa hitne pomoći dođe, a pacijent se protivi odlasku na pregled, onda se poziva policija. Sve je to bilo urađeno. Dakle, on nije dobrovoljno otišao u bolnicu, to nema šanse. Inače ne bi bila pozvana policija, već bi on pristao da dobrovoljno ode u bolnicu nakon poziva članova porodice. U ovom slučaju je, dakle, sestra ili neko od članova porodice pozvao je pomoć, a kada se pacijent protivi, posebno u situaciji kada je odranije poznat i kada postoji evidencija da je psihijatrijski lečen, dolaze pripadnici MUP-a koji ga sprovode na hitan psihijatrijski pregled. Na osnovu procene dežurnog psihijatra, zbog njegovog psihičkog stanja odlučeno je da bude hospitalizovan. Ako pacijent ne pristaje na lečenje, a vi kao lekar smatrate da zbog teške duševne bolesti ugrožava svoje ili tuđe zdravlje, možete ga zadržati 48 sati protiv njegove volje. Nakon toga sledi postupak pred županijskim sudom i ostalo. Pretpostavljam da nije potpisao informisani pristanak, čim su morali da ga sputavaju. Međutim, nije jasno šta se u međuvremenu dogodilo, jer je pacijent, nakon drugog dolaska policije, prema izveštaju lekarke, bio miran. Moguće je da se Perišu stanje pogoršalo iz čista mira, a moguće je i da ga je neko nečim isprovocirao. Kada je osoba paranoidna, nije je teško isprovocirati. Paranoidna osoba ima osećaj ugroženosti - kaže psihijatar.

Eskalacija koja se dogodila kasnije, kada su tehničari primenili prekomernu silu nad Perišem, koji je već bio fizički sputan i pokušavao da se oslobodi, udarali ga laktovima, pritiskali mu vrat i gušili ga jastukom, a na kraju ga i usmrtili, nepojmljiva je psihijatru sa kojim je list "Nacional" razgovarao.

Kristijan Josip Periš (32), bivši atletičar i trener paraobaranja ruke koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu. Foto: Printscreen

Taj psihijatar takođe objašnjava da kod pacijenata sa psihozom može doći do velikih promena u ponašanju.

- Može da se dogodi da vi kao lekar razgovarate sa pacijentom i da je on u tom trenutku miran, ali vi vidite da je psihotičan, da potencijalno može da bude agresivan prema sebi ili drugima i procenjujete da treba da ga zadržite, iako se on tome protivi. Mora da postoji jasan razlog za zadržavanje. Takav pacijent može mirno da ode na odeljenje, a onda situacija može da eskalira nakon dva, tri ili deset sati. Ako dođe do eskalacije, odmah se poziva dežurni lekar, koji mora da dođe, vidi o čemu se radi i pokuša da razgovara sa pacijentom. Krajnja, ekstremna mera je fiksiranje, odnosno mehaničko sputavanje. Dakle, to je moglo da se dogodi. Ali meni nije jasno, budući da je on već bio mehanički sputan, a onda je počeo da se otima i magneti su počeli da spadaju sa njega, zašto su počeli da ga udaraju, stavljaju jastuk na njega i rade sve ostalo.

Taj psihijatar ne isključuje mogućnost da je neko isprovocirao Periša i smatra da istraga treba da utvrdi zbog čega je on iznenada ponovo "poludeo" i pretio, kako je objavljeno, da će ih sve pobiti i da su svi muslimani.

- Moguće je da mu se stanje pogoršalo iz čista mira, a moguće je i da ga je neko nečim isprovocirao. Kada je osoba paranoidna, nije je teško isprovocirati. Paranoidna osoba ima osećaj ugroženosti, a karakteristika psihoze je da osoba ne može da procenjuje stvarnost. Dakle, ja sada imam osećaj da me vi progonite, da želite da me ubijete. Neko mi kaže: "Ma neće ti ona ništa, šta može da ti uradi…", a vi na to odgovorite: "Ne, ona hoće da me ubije, ona hoće da me ubije…" Razumete? To je onda psihoza. Sada treba ispitati šta se dogodilo, zašto je počeo da viče na njih i govori: "Pobiću vas, svi ste vi muslimani", kako je to, barem prema objavljenim informacijama, predstavljeno - objašnjava sagovornik "Nacionala".

Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram

- Ni moj moral, ni moja humanost, ni ljudskost ne mogu to da pojme. Ulazim u 80. godinu života i to za mene deluje toliko šokantno, stresno i ponižavajuće, i to kao običnog čoveka, a ne samo kao lekara.

Na pitanje da li se tokom svoje karijere ikada susreo sa ovakvim postupanjem prema pacijentima, ugledni psihijatar sa kojim je razgovarao "Nacional" odgovorio je:

- Nikada, nikada, nikada, nikada. Takva situacija je jednostavno neprihvatljiva u svakom pogledu kada je reč o onome što se naziva mehaničkim sputavanjem. Zato i postoji pravilo da jedan tehničar bude zadužen za jedan ekstremitet, dok peti mora da bude zadužen za glavu, odnosno da vodi računa o tome da li su disajni putevi prohodni i može li pacijent normalno da diše. Tokom takvog sputavanja, naravno, ako je pacijent psihomotorno uznemiren, sav u grču i pruža otpor, dobija veću snagu nego što je inače imao. To automatski dovodi do ubrzanog rada srca i uznemirenosti, a pacijenti u takvom stanju velikog nemira počinju i da se znoje. Ali da nekome stavljate jastuk na lice, pa to je… Ne morate da budete medicinski radnik da biste znali da tako možete da ga ugušite. To je isto kao da ga uhvatite za vrat i gušite rukama. Drugim rečima, umesto da vode računa o tome da se pacijent tokom mehaničkog sputavanja ne uguši, za šta je prema protokolima trebalo da bude zadužen jedan od petorice tehničara, tehničari su, prema izveštaju i šokantnim i brutalnim fotografijama i snimcima koji su dospeli u javnost, kolenom pritiskali vrat Kristijana Periša i pritom ga gušili jastukom. Njihovo opravdanje bilo je da su to radili zato što ih je Periš pljuvao i pokušavao da ih ugrize. Nema opravdanja. Jednostavno nema opravdanja. Jastuk ne postoji ni u jednom protokolu. Nikada tokom svoje karijere, niti tokom studija, nisam čuo ni doživeo tako nešto. Nikada nisam video takve scene - izričito tvrdi psihijatar.

Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu Foto: screenshot X

- Naravno da će sud oceniti težinu tog čina i postoje pravni stručnjaci koji treba da kažu svoj deo. Ali ja jednostavno nisam mogao da gledam video-snimak. Bilo mi je dovoljno da vidim snimke koje je prvo objavio Jutarnji list. To je nešto zbog čega svako od nas, kao što je rekao i profesor Puhovski, treba da se zapita i zbog čega bi trebalo da se svi potresu. Tako nešto ne može da se događa i ne sme da se događa. Tužan sam i žalostan, dogodila se ogromna tragedija, a istovremeno se baca ljaga na čitavu psihijatrijsku struku. Uzalud priče o stigmatizaciji i destigmatizaciji, ovo nas jednostavno vraća stotinama godina unazad. Vratili smo se u srednji vek - upozorava taj psihijatar.

Na pitanje kako se postupa u situacijama kada bolnica primi paranoidnog i povremeno agresivnog pacijenta, kao što je bio slučaj sa Perišem, koji je u bolnicu došao u pratnji policije, nakon poziva porodice, taj psihijatar kaže:

- Reći ću vam jedan primer. Imao sam na prijemu čoveka kojeg je vezanog dovelo šest pripadnika interventne policije. Nakon dva sata razgovora, ne zato što sam imao neke mesijanske moći, zatražio sam da ga odvežu. Sve vreme sam ga držao za ruku. Nikada više nije bio mehanički sputan.

On objašnjava da mehaničko sputavanje treba da se primenjuje samo u izuzetnim situacijama i kao privremena, kratkotrajna mera.

Kristijan Josip Periš (32), koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" u Zagrebu, gde su četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za njegovo teško ubistvo. Foto: Društvene Mreže

- Ako bolnica ima 400 do 500 kreveta, od kojih je možda stotinak namenjeno intenzivnoj akutnoj nezi, jedno do dva mehanička sputavanja dnevno predstavljaju maksimum. To je krajnja mera koja se primenjuje samo u takvim situacijama. A za ono što se dogodilo Perišu nema nikakvog opravdanja.

Psihijatar objašnjava da psihijatrijski pacijenti, po pravilu, nisu svesni svog stanja ili ne žele da ga priznaju, ali da to nikako ne može biti opravdanje za brutalnost prema njima.