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U mestu Drnek, na području Zagrebačke županije, juče poslepodne došlo je do eksplozije dok je 25-godišnji muškarac traktorom čistio zemljište obraslo šibljem i niskim rastinjem. Na delu zemljišta nalazio se i odbačeni otpad, saopštila je jutros zagrebačka policija.

Dok je traktorom prelazio preko otpada, aktivirala se i eksplodirala nepoznata eksplozivna naprava. Eksplozija je oštetila traktor, ali 25-godišnjak nije povređen.

Nakon što je sišao sa traktora, muškarac je u blizini primetio još jednu neeksplodiranu napravu, najverovatnije ručnu bombu. Policajci su je bezbedno uklonili, a istraga o ovom događaju još traje, navodi policija u saopštenju.

Policija poziva građane da predaju oružje

Iz zagrebačke policije podsećaju da je i dalje u toku akcija "Manje oružja, manje tragedija", u okviru koje građani mogu dobrovoljno da predaju oružje bez krivičnih ili prekršajnih sankcija. Važno je da oružje prijave nadležnim službama pre nego što policija počne da postupa prema njima.

Kampanja Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodi se od 2007. godine, a njen cilj je da podstakne građane da predaju nelegalno oružje, municiju i eksplozivna sredstva.