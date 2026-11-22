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Pripadnici splitske specijalne i interventne policije u petak su u Osječkoj ulici u Splitu uhapsili 18-godišnjeg državljanina Švedske. Mladić iz Stokholma, Leo Šestrand (Leo Sjöstrand), uhapšen je na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je za njim raspisala Kraljevina Švedska, javlja Slobodna Dalmacija.

Tereti se za podstrekavanje maloletnika na ubistvo i pomaganje u ubistvu, nabavku oružja i uključivanje maloletnika u kriminalne aktivnosti.

Pošto se pretpostavljalo da je naoružan, specijalci su u stan ušli kroz prozor. Šestrand je bio iznenađen i savladan je bez pružanja otpora. Kod njega nije pronađeno oružje, već samo mobilni telefon i računarska oprema.

Nakon hapšenja i saslušanja u Županijskom državnom tužilaštvu, Šestrand je izveden pred istražnog sudiju Županijskog suda u Splitu.

Sudija mu je odredio ekstradicioni pritvor zbog opasnosti od bekstva. Mladić se nije protivio izručenju Švedskoj, pa se sada čeka pravosnažnost rešenja i organizacija njegovog prebacivanja.

Nije poznato zbog čega je boravio u Hrvatskoj. Koristio je svoje originalne putne isprave.

Ubistvo trenerke u Stokholmu

Švedske vlasti sumnjiče ga da je preko aplikacije Signal kontaktirao dvojicu maloletnika, starosti 16 i 17 godina, i dogovorio da krajem oktobra 2024. godine ubiju jednu osobu.

Dvojica tinejdžera su, prema dogovoru, 16. oktobra naoružana otišla u jednu piceriju u Stokholmu s namerom da likvidiraju metu, ali je tamo nisu pronašli.

Iste večeri, oko 21 čas, došli su do sportskog objekta Kämpetorpshallarna u južnom Stokholmu.

Tamo su hicima iz vatrenog oružja ubili 24-godišnju Sabu Abraham, fitnes trenerku rođenu u Eritreji.

Prema pisanju švedskih medija, radila je s mladima i bila uključena u društvenu inicijativu fudbalskog kluba Hamarbi, čiji je cilj uključivanje dece u sport.

Devojka je nakon pucnjave prevezena u bolnicu, ali je iste večeri podlegla povredama.

Posle njene smrti, mladi, kolege i lokalni stanovnici okupili su se ispred sportske dvorane kako bi položili cveće i zapalili sveće u znak sećanja na nju.

Švedska policija ubrzo je privela dvojicu tinejdžera osumnjičenih za učešće u ubistvu, ali su obojica negirala optužbe.

Motiv pucnjave još nije zvanično potvrđen. Mediji su pisali da vlasti nisu saopštile da li je ubistvo povezano s navodnim kriminalnim vezama članova porodice ubijene devojke.

Uhapšeni 18-godišnjak u Splitu smatra se glavnim organizatorom tog zločina, a navodno se povezuje s još nekoliko ubistava na području Stokholma.

Kriminalna mreža Fokstrot

Iako zvanično nije potvrđeno, postoji mogućnost da je 18-godišnjak povezan s mrežom Fokstrot (Foxtrot).

Reč je o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se dovodi u vezu s iranskim režimom i poznata je po modelu "nasilja kao usluge".

Prema podacima BBC-ja, mreža Fokstrot od 2022. godine odgovorna je za najmanje 35 ubistava, kao i za više napada na izraelske ciljeve širom Evrope.

U napadima su, osim vatrenog oružja, korišćeni eksploziv i ručne bombe.

Vođa mreže Fokstrot je Rava Madžid (Rawa Majid), poznat pod nadimkom Kurdska lisica, koji je pre nekoliko godina pobegao iz Švedske.

Rođen je u Iranu, u kurdskoj porodici poreklom iz Iraka, a odrastao je u Upsali, gde je izgradio svoju kriminalnu mrežu.

Nakon što je protiv njega u Švedskoj pokrenuto više postupaka i raspisana međunarodna poternica, preselio se u Tursku.

Pošto je imao tursko državljanstvo, nije postojala opasnost od izručenja, a u septembru 2023. otišao je u Iran nakon što su turske vlasti pokrenule postupak za oduzimanje njegovog pasoša.

Zatvor ili saradnja s Iranom

Prema navodima izraelskog Mosada, koje je objavio švedski javni servis SVT, Madžid je u Iranu bio suočen s izborom između zatvora i saradnje s iranskim vlastima.

Radio Slobodna Evropa piše da Madžid nije morao fizički da bude prisutan kako bi upravljao mrežom.

Švedska televizija opisuje kako je godinama rukovodio svojim ljudima na daljinu, dok su kriminalne aktivnosti stvarale široku mrežu izvršilaca koji su, prema potrebi, obavljali zadatke i za druge kriminalne grupe.

Prema pisanju Radija Slobodna Evropa, američke i britanske vlasti uverene su da je mreža korišćena za operacije protiv izraelskih i jevrejskih ciljeva u Evropi.

Švedske službe upozoravaju da Iran koristi kriminalne mreže kao posrednike za nasilne akcije.

"Iranski režim naređuje vođi Fokstrota da podstakne svoju mrežu na napade protiv neprijatelja režima. Mete mogu biti disidenti, novinari koji kritikuju vlast, ali i izraelski ciljevi. Veze s iranskim režimom uspostavljene su nakon oktobra 2023. godine, kada je Madžid pobegao u Teheran.

Morao je da postigne dogovor kako bi mogao slobodno da živi u Iranu, a uslov je bio da on i njegova mreža rade za režim.

Njih uopšte ne zanima da li će tinejdžeri biti uhapšeni. Kada ih uhapse, ne mogu da traže obećani novac, a nismo videli nijedan slučaj da je tim mladim ubicama išta plaćeno.

Namerno vrbuju sve mlađe tinejdžere jer ne razmišljaju o posledicama i spremniji su da rizikuju", izjavio je Dijamant Salihu, istraživački novinar švedske televizije SVT koji već tri godine istražuje Fokstrot i njegove veze s Iranom.

Balkanski trag i metode rada

Fokstrot se pominjao i u kontekstu krijumčarenja oružja iz Bosne i Hercegovine.

Krajem septembra 2024. godine istraga Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Tužilaštva BiH i Evropola dovela je do tragova koji preko balkanskih kriminalnih mreža vode do švedskog podzemlja i Fokstrota.

Tada je priveden službenik MUP-a Kantona Sarajevo koji je, pod nerazjašnjenim okolnostima, izvršio samoubistvo pištoljem u prostorijama policije, dok je bio pod nadzorom pripadnika SIPA.

Sumnjičio se da je zloupotrebljavao dozvole za oružje izdate osobama iz Ilijaša i okoline.

Na osnovu tih dozvola kupovao je pištolje od najmanje dve kompanije u Bratuncu i Doboju, a zatim ih ilegalno distribuirao.

Sumnja se da je na taj način tokom 2024. i 2025. godine nabavljeno više desetina komada oružja, koje je distribuirano kriminalnim organizacijama širom Evrope.

Prema istraživanju BBC-ja, Fokstrot regrutuje mlade, uglavnom maloletne osobe, preko društvenih mreža i internet kontakata.

Posebno ciljaju one koji su društveno izolovani ili imaju životne probleme.

Za izvršenje ubistava nude im se znatne novčane sume.

BBC navodi da osoba koja regrutuje mladiće često nije direktno povezana s rukovodstvom organizacije i da postoji više nivoa između naručioca i izvršilaca.

Ubistva se predstavljaju kao zadaci u video-igri, a komunikacija podseća na takve igre. Izvršioci često ne poznaju ni svoju metu ni stvarnog naručioca.

Slučaj iz Velike Britanije

Primer takvog delovanja je slučaj 18-godišnjeg Johanesa Kongsnesa Natlanda, koji je u Velikoj Britaniji osuđen na 20 godina zatvora zbog zavere radi izvršenja ubistva.

Zločin je trebalo da počini po nalogu Fokstrota u okolini Hadersfilda.

Tokom istrage utvrđeno je da je Natland sin dvoje novinara iz Stavangera i da je imao prijatno detinjstvo, ali je kao tinejdžer počeo da ima problema s drogom i razvio psihotične simptome.

Završio je na lečenju od zavisnosti i u domu za mlade, gde je upoznao drugog tinejdžera koji je na internetu koristio nadimak UnknownHustler.

Upravo je on Natlandu poslao ponudu da za 25.000 evra izvrši ubistvo u Engleskoj.

Nalog je stigao od tinejdžera s nadimkom Generalen iz Stavangera, koji je tada imao 16 godina.

On je delovao kao posrednik između viših članova Fokstrota i mladih koji su pristajali da izvršavaju ubistva.

Natland je zatim stupio u kontakt s članom Fokstrota pod nadimkom Agent 47, preuzetim iz serijala video-igara "Hitman".

Švedska policija sumnja da se iza tog nadimka krije Ali Šehad Ahmed, bliski saradnik vođe Madžida.

Agent 47 rezervisao je Natlandu kartu u jednom pravcu za Mančester i pomogao mu da dobije pasoš po hitnom postupku.

Preko aplikacije Signal vodio ga je kroz svaku fazu putovanja, a zatim ga predao logističaru s nadimkom "1".

Taj logističar tretirao je Natlanda kao lika u video-igri.

Poslao mu je mapu i snimke koji su pokazivali gde je oružje sakriveno u šumi, a zatim i snimak skrovišta s novcem u žbunju.

Kada se Natland smestio u hotel u Hadersfildu, Agent 47 poslao mu je poruku: "Sutra imamo puno posla."

Uhapšen je sledećeg jutra s dva pištolja.

Nisu stigli da mu kažu koga treba da ubije, a istražitelji nisu sigurni da li je meta bila iz kriminalnog miljea ili je reč o politički motivisanom ubistvu naručenom u interesu Irana.

Tinejdžer koji ga je vrbovao, Generalen, angažovao je još najmanje dvojicu mladića koji su izvršili ubistva u Švedskoj.

Jedan od njih bio je Atila Azimov, 18-godišnjak koji služi doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva mladića koji nije bio prava meta.

Drugi je bio 17-godišnjak koji je tri i po nedelje ranije u Lundu ubio Ahmeda Zamzama.

Nijedan od ubica nije dobio obećani novac jer su obojica uhapšena.

Generalen je uhapšen nakon što je pokušao da organizuje napad nožem na 14-godišnjeg sina norveškog policajca.

U njegovom mobilnom telefonu pronađeni su detalji o planu u Hadersfildu, što je britanskoj policiji omogućilo da uhapsi Natlanda.