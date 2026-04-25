Hrvatska lekarska komora izrazila je iskreno žaljenje zbog smrti pacijenta koji je preminuo u Zadru nedugo nakon što je zatražio lekarsku pomoć. Radi se o Mirzi Čengiću (35) državljaninu Bosne i Hercegovine, koji je preminuo 17. aprila nakon što je pregledan u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije.

Prema ranije objavljenim informacijama, Čengić se tog dana kolegama požalio na trnjenje ruke i leve strane tela, nakon čega su ga dvojica kolega odvezla na hitnu medicinsku pomoć.

- Svaki smrtni ishod nakon pružanja zdravstvene zaštite zahteva ozbiljno, stručno i nepristrasno utvrđivanje svih okolnosti - poručili su iz Hrvatske lekarske komore.

Pošto je, prema dostupnim informacijama, pokrenut interni stručni nadzor, HLK upozorava da se zaključci o mogućim propustima ili odgovornosti ne smeju i ne mogu donositi pre završetka nadležnih postupaka.

Preminuli Mirza Čengić

Iz Komore navode da će nadležni odbor HLK-a od zdravstvene ustanove zatražiti zvaničnu dokumentaciju o ovom slučaju. HLK dodaje da razume zabrinutost javnosti i bol porodice, kao i potrebu za odgovorima. Ipak, ističe da se odgovori o svakom smrtnom slučaju nakon lekarskog zbrinjavanja mogu dati samo na osnovu činjenica.

Takvi odgovori, navode iz Komore, mogu se dati na osnovu medicinske dokumentacije i stručnih standarda, a ne na osnovu pretpostavki, medijskih interpretacija ili komentara na društvenim mrežama.

"Neprihvatljivo je objaviti ime lekara"

Hrvatska lekarska komora posebno upozorava na, kako navodi, neetičnost i neodgovornost medijskog objavljivanja punog imena i prezimena lekara. U Komori tvrde da se u medijskoj praksi u Hrvatskoj i Evropskoj uniji, radi poštovanja pretpostavke nevinosti, zaštite dostojanstva i sprečavanja javnog linča, čak i kod osoba osumnjičenih i optuženih za teška krivična dela objavljuju samo inicijali.

- Krajnje je neprihvatljivo da se objavljuje puno ime i prezime lekara u slučaju u kojem je tek pokrenut interni stručni nadzor - poručili su iz HLK-a.

Time se, dodaju, lekar izlaže javnom linču koji je u ovom slučaju već započeo na društvenim mrežama.

"Lekari, kao ni drugi građani, ne smeju biti izloženi mobingu na društvenim mrežama"

Iz HLK-a navode da, i u slučajevima kada se dogode stručni propusti, oni moraju biti utvrđeni i dokazani u skladu sa zakonom i pravilima struke.

- Lekari, kao ni drugi građani, ne smeju biti izloženi mobingu na društvenim mrežama - poručili su iz Hrvatske lekarske komore.

HLK pozvala je medije i javnost na uzdržanost, odgovornost u izjavama i poštovanje pretpostavke nevinosti.

- Zaštita prava pacijenata i zaštita dostojanstva lekara jednako su važni za očuvanje poverenja u zdravstveni sistem - zaključili su iz Hrvatske lekarske komore.

Kurir.rs/Indeks

Ne propustiteHrvatskaMUŠKARAC (35) DOŠAO U HITNU ZBOG TRNJENJA RUKE! Pustili ga kući, posle 20 minuta je UMRO! Nezapamćena tragedija! (FOTO)
Mirza Čengić
HrvatskaU SITNE SATE IZAŠLA IZ KUĆE I - NESTALA: Sandra kao da je u zemlju propala, ceo grad je traži, poslednji put viđena kraj ovog restorana (FOTO)
Screenshot 2026-04-16 112753.jpg
HrvatskaOVO JE SKANDALOZNO! GROBOVI HRVATSKIH "BRANITELJA" VRVE OD USTAŠKIH SIMBOLA I POKLIČA! Pogledajte šta je pisalo na jednom od njih, JEZIVO! (FOTO)
615453932_10235514326491389_4856803297850909287_n.jpg
HrvatskaNAPAO GA NA SPAVANJU: Sin zadarske političarke fizički nasrnuo i pretio smrću OCU, tražio da mu prepiše deo nekretnina! (FOTO)
Emil Sikirić