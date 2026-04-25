SKANDALOZNO SAOPŠTENJE LEKARSKE KOMORE O muškarcu (35) koji je umro 20 minuta nakon što ga je doktor POSLAO KUĆI: "Zašto ste objavili NJEGOVO ime?" (FOTO)
Hrvatska lekarska komora izrazila je iskreno žaljenje zbog smrti pacijenta koji je preminuo u Zadru nedugo nakon što je zatražio lekarsku pomoć. Radi se o Mirzi Čengiću (35) državljaninu Bosne i Hercegovine, koji je preminuo 17. aprila nakon što je pregledan u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije.
Prema ranije objavljenim informacijama, Čengić se tog dana kolegama požalio na trnjenje ruke i leve strane tela, nakon čega su ga dvojica kolega odvezla na hitnu medicinsku pomoć.
- Svaki smrtni ishod nakon pružanja zdravstvene zaštite zahteva ozbiljno, stručno i nepristrasno utvrđivanje svih okolnosti - poručili su iz Hrvatske lekarske komore.
Pošto je, prema dostupnim informacijama, pokrenut interni stručni nadzor, HLK upozorava da se zaključci o mogućim propustima ili odgovornosti ne smeju i ne mogu donositi pre završetka nadležnih postupaka.
Iz Komore navode da će nadležni odbor HLK-a od zdravstvene ustanove zatražiti zvaničnu dokumentaciju o ovom slučaju. HLK dodaje da razume zabrinutost javnosti i bol porodice, kao i potrebu za odgovorima. Ipak, ističe da se odgovori o svakom smrtnom slučaju nakon lekarskog zbrinjavanja mogu dati samo na osnovu činjenica.
Takvi odgovori, navode iz Komore, mogu se dati na osnovu medicinske dokumentacije i stručnih standarda, a ne na osnovu pretpostavki, medijskih interpretacija ili komentara na društvenim mrežama.
"Neprihvatljivo je objaviti ime lekara"
Hrvatska lekarska komora posebno upozorava na, kako navodi, neetičnost i neodgovornost medijskog objavljivanja punog imena i prezimena lekara. U Komori tvrde da se u medijskoj praksi u Hrvatskoj i Evropskoj uniji, radi poštovanja pretpostavke nevinosti, zaštite dostojanstva i sprečavanja javnog linča, čak i kod osoba osumnjičenih i optuženih za teška krivična dela objavljuju samo inicijali.
- Krajnje je neprihvatljivo da se objavljuje puno ime i prezime lekara u slučaju u kojem je tek pokrenut interni stručni nadzor - poručili su iz HLK-a.
Time se, dodaju, lekar izlaže javnom linču koji je u ovom slučaju već započeo na društvenim mrežama.
"Lekari, kao ni drugi građani, ne smeju biti izloženi mobingu na društvenim mrežama"
Iz HLK-a navode da, i u slučajevima kada se dogode stručni propusti, oni moraju biti utvrđeni i dokazani u skladu sa zakonom i pravilima struke.
- Lekari, kao ni drugi građani, ne smeju biti izloženi mobingu na društvenim mrežama - poručili su iz Hrvatske lekarske komore.
HLK pozvala je medije i javnost na uzdržanost, odgovornost u izjavama i poštovanje pretpostavke nevinosti.
- Zaštita prava pacijenata i zaštita dostojanstva lekara jednako su važni za očuvanje poverenja u zdravstveni sistem - zaključili su iz Hrvatske lekarske komore.
