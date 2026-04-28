Neke osnovne i srednje škole u ​​Zagrebu primile su jutros nove pretnje bombama. Nekoliko škola na području Zagreba evakuisano, prenosi Index.

Zagrebačka policija je upoznata sa dojavama i policijska akcija je u toku.

Novi talas pretnji bombama juče

Juče je stigao novi talas lažnih pretnji bombama, što je izazvalo evakuaciju brojnih škola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Dubrovniku, kao i zgrade Gradske kuće u Zagrebu i Arena Centra u Zagrebu. Lažne pretnje bombama poslate su i na adrese redakcija Indeksa i 24sata.

Procenjuje se da je tokom pet dana zaredom prošle nedelje primljeno više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i tržnih centara širom Hrvatske i na aerodromu u Splitu.

Govoreći o intenziviranoj međunarodnoj saradnji na identifikaciji počinilaca, ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović nije želeo da ulazi u detalje, rekavši da ne želi da ljudima koji to rade da bilo kakvu indikaciju koja bi ih dodatno zaštitila i nastavila da radi ono što radi.

Božinović je rekao da su se do sada sve prijave pokazale lažnim, ali je naglasio da se policija neće opustiti niti ignorisati nijednu prijavu usmerenu na pretnju građanima, školama i medijima.

Prijave dolaze sa adresa u inostranstvu

Božinović je ponovio da pretnje dolaze sa adresa u inostranstvu i da se krivična istraga stoga ne može voditi samo u Hrvatskoj. Ona uključuje saradnju sa svim partnerskim službama, uključujući policije drugih zemalja i agencije i pravosudne organe.

Božinović je takođe rekao da za sada nema planova za prelazak na onlajn nastavu zbog pretnji bombama.