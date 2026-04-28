Lekari se i dalje bore za život dečaka (14) koji je doživeo strujni udar u blizini Dubrovnika, nakon čega je hitno prebačen u Dečju kliniku u Zagrebu.

Trenutno je hospitalizovan na odeljenju intenzivne nege Kliničke bolnice u Zagrebu, a bolnica je danas dala izjavu za Indeks o njegovom stanju.

- Nakon početne stabilizacije i dodatnih dijagnostičkih testova, četrnaestogodišnji dečak je juče podvrgnut prvom hirurškom zahvatu, koji je prošao bez komplikacija. Dečakovo stanje je stabilno, ali je i dalje u opasnosti od smrti. Intenzivne i hirurške mere lečenja se sprovode po planu - rekli su.

Nakon nesreće, prvo je lečen u Dubrovniku, a zatim u Kliničkoj bolnici u Splitu, odakle je prebačen u Zagreb.

Podsećanja radi, bolnica je saopštila da je dečak prekjuče i juče bio hospitalizovan u Splitu zbog opsežnih opekotina zadobijenih u nesreći.

Nakon toga je hitno prevezen u Zagreb. Prema ranijim informacijama, dečak se popeo na trafostanicu gde je doživeo strujni udar. HEP je saopštio da je objekat propisno obeležen znacima opasnosti.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteHrvatska"TO VAM SKUVA MIŠIĆE, UNIŠTI KRVNE SUDOVE, KOŽU..." Dečak se popeo na trafo stanicu i dotakao žicu, sada mu se BORE ZA ŽIVOT! Lekar objasnio sve
dečak hitna pomoć
HrvatskaDEČAKA (14) UDARILA STRUJA! Popeo se na trafostanicu, hitno helikopterom prebačen u Split: Lekari mu se bore za život!
hrvatska-hitna.jpg
Hrvatska"OTIŠAO DA ZARADI, VRATILI MI GA U KOVČEGU!" Potresna ispovest majke mladića (35) koji je preminuo 20 minuta nakon pregleda doktora: "Umrlo mi je dete NA ULICI!
Mirza Čengić
HrvatskaPRIJATELJ MIRZE (35) KOJI JE UMRO 20 MINUTA NAKON PREGLEDA OPISAO SVE Žalio se na trnjenje, u Hitnoj im OVO REKLI: Povraćao je, kad smo se okrenuli, njemu su...
Mirza Čengić