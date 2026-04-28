POTPISAN SPORAZUM O JUŽNOJ GASNOJ INTERKONEKCIJI Na marginama samita inicijative "Tri mora" potpise stavili Borjana Krišto za BiH i Andrej Plenković za Hrvatsku
U Dubrovniku je danas, u okviru samita inicijative "Tri mora", potpisan Međudržavni sporazum Bosne i Hercegovine (BiH) i Hrvatske o Južnoj gasnoj interkonekciji.
Potpise su stavili predsedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Izgradnjom tog gasovoda bi obezbedilo sigurno i stabilno snabdevanja BiH, saopštio je Savet ministara BiH.
Južna gasna interkonekcija je strateški infrastrukturni projekat koji treba da poveže BiH sa hrvatskim sistemom i terminalom "ukapljenog prirodnog gasa" (LGN) na Krku da bi smanjila zavisnost BiH od ruskog gasa koji gasovodom "Turski tok" dobija preko Srbije.
Gasovod će ićipravcem: Split - Zagvozd (Hrvatska) – Posušje (Bosna i Hercegovina) - Tomislavgrad – Šuica – Kupres - Bugojno - Novi Travnik/Travnik i pravcu Posušje - Grude - Široki Brijeg - Mostar, s kracima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, uz krak za Čapljinu i dodatni pravac Kladanj – Tuzla.
To će doneti diverzifikacija pravaca i izvora prirodnog gasa koji će omogućiti energetsku nezavisnost BiH, piše u saopštenju.
Sporazum mora biti potvrđen u oba doma doma Parlamentarne skupštine BiH i u Vladi Hrvatske.
Na svečanosti potpisivanja sporazuma bio je i ministar SAD za energetiku Kris Rajt.
Za nosioca ovog projekta je odabrana američka kompanija AAFS, a u pregovorima su učestvovali i predstavnici Ambasade SAD u Sarajevu.
Pojedine nevladine organizacije u BiH su ukazivale na netransparentnost posla i da je malo poznata američka kompanija kojoj je poveren, bliska predsedniku SAD Donaldu Trampu.
Delegacija EU u BiH je ranije upozorila da se od BiH očekuje da "uskladi zakone i standarde sa onima koji važe u EU, uključujući i u oblasti energetske politike".
Izgradnja gasovoda trebalo bi da se završi do 2028. godine, a potom bi, u roku od sedam godina posle toga, sledila izgradnja gasne elektrane.
(Kurir.rs/Beta)