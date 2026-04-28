Slušaj vest

U Dubrovniku je danas, u okviru samita inicijative "Tri mora", potpisan Međudržavni sporazum Bosne i Hercegovine (BiH) i Hrvatske o Južnoj gasnoj interkonekciji.

Potpise su stavili predsedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Izgradnjom tog gasovoda bi obezbedilo sigurno i stabilno snabdevanja BiH, saopštio je Savet ministara BiH.

Južna gasna interkonekcija je strateški infrastrukturni projekat koji treba da poveže BiH sa hrvatskim sistemom i terminalom "ukapljenog prirodnog gasa" (LGN) na Krku da bi smanjila zavisnost BiH od ruskog gasa koji gasovodom "Turski tok" dobija preko Srbije.

Gasovod će ićipravcem: Split - Zagvozd (Hrvatska) – Posušje (Bosna i Hercegovina) - Tomislavgrad – Šuica – Kupres - Bugojno - Novi Travnik/Travnik i pravcu Posušje - Grude - Široki Brijeg - Mostar, s kracima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, uz krak za Čapljinu i dodatni pravac Kladanj – Tuzla.

To će doneti diverzifikacija pravaca i izvora prirodnog gasa koji će omogućiti energetsku nezavisnost BiH, piše u saopštenju.

Predsedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković Foto: Darko Bandic/AP

Sporazum mora biti potvrđen u oba doma doma Parlamentarne skupštine BiH i u Vladi Hrvatske.

Na svečanosti potpisivanja sporazuma bio je i ministar SAD za energetiku Kris Rajt.

Za nosioca ovog projekta je odabrana američka kompanija AAFS, a u pregovorima su učestvovali i predstavnici Ambasade SAD u Sarajevu.

Pojedine nevladine organizacije u BiH su ukazivale na netransparentnost posla i da je malo poznata američka kompanija kojoj je poveren, bliska predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Delegacija EU u BiH je ranije upozorila da se od BiH očekuje da "uskladi zakone i standarde sa onima koji važe u EU, uključujući i u oblasti energetske politike".

Izgradnja gasovoda trebalo bi da se završi do 2028. godine, a potom bi, u roku od sedam godina posle toga, sledila izgradnja gasne elektrane.