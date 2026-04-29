Šezdesetogodišnji pacijent iz Dalmacije uspešno je operisan u Kliničko-bolničkom centru (KBC) Split, gde mu je implantirano veštačko srce nove generacije, odnosno mehanička cirkulatorna potpora.

Zbog teško oslabljene srčane funkcije pacijent je jedva disao i otežano se kretao, a ova izuzetno složena procedura, koja je trajala više od šest sati, dala mu je novu šansu za život.

Ovo je prvi put da se ovakav zahvat izvodi u splitskoj bolnici, a operaciju je predvodio tim stručnjaka na čelu sa šefom Odeljenja za kardiohirurgiju.

Radi se o najmodernijem obliku mehaničke potpore koji preuzima funkciju srca kod najteže obolelih pacijenata, značajno im produžavajući život i poboljšavajući njegov kvalitet.

Stanje na granici života

Pacijent je imao dugu istoriju faktora rizika, uključujući visok krvni pritisak i pušenje, a koronarna bolest je tek nedavno pokazala teške simptome. Njegov srčani mišić bio je oštećen do te mere da nijedna druga hirurška metoda nije mogla da sanira posledice.

- Funkcija srca je bila izuzetno niska i na granici života. Njegova prognoza je bila veoma loša bez ove operacije. Možemo uporediti njegovo stanje i prognozu sa pacijentima sa metastazama raka jednjaka - objasnio je načelnik dr Mate Petričević.

Složenost zahvata i moć novog uređaja

Sama operacija bila je tehnički izuzetno zahtevna i tražila je sinhronizovan rad celog tima, posebno anesteziologa i službe perfuzije.

- Ova procedura je izuzetno tehnički zahtevna hirurška procedura. Veštačko srce smo povezali sa njegovim pravim srcem i ono sada kompenzuje njegovu oslabljenu funkciju. Veštačko srce najnovije generacije može da stvori protok krvi do 10 litara u minuti i svojim kapacitetom zadovoljava sve ljudske potrebe - istakao je dr Mate Petričević.

Mehanički nosač ugrađen je u zatvoreni grudni koš, dok kabl izlazi kroz kožu na stomaku i povezuje se sa kontrolnom jedinicom i baterijama. Svaka od četiri baterije traje 17 sati, nakon čega se mora zameniti.

Najizazovniji trenutak u operacionoj sali

- Najzahtevniji deo operacije je svakako bio trenutak povezivanja veštačkog srca sa prirodnim srcem. Posebno je važno da odnos između prirodnog i veštačkog srca bude koordinisan kako bi se postigli odgovarajući protoci u samom ljudskom telu i da bi efekat veštačkog srca bio optimalan - naveo je dr Mate Petričević.

Život bez pulsa i dalji oporavak

Život sa veštačkim srcem nosi specifična pravila. Pored stalne brige o baterijama i održavanja higijene na mestu izlaska kabla, pacijenti moraju redovno da uzimaju lekove za razređivanje krvi. Specifičnost ovakvog uređaja je i potpuno drugačiji rad krvožilnog sistema.

- Puls pacijenta se više ne čuje i krvni pritisak se više ne može meriti konvencionalnim uređajima, već se moraju koristiti posebne ultrazvučne sonde. Oporavak traje isto kao i kod drugih složenijih procedura na srcu, a pacijent će biti hospitalizovan najmanje mesec dana kako bismo ga mogli dalje pratiti, ali i edukovati – i pacijenta i njegovu uže porodicu - zaključio je dr Mate Petričević.

Ovakvi postupci se u zagrebačkim bolnicama izvode od 2015. godine, a ovom operacijom uspešno je pokrenut program veštačkog srca i u KBC Split. Bolnica sada može samostalno da brine o pacijentima i vrši redovne kontrole, što je od ključnog značaja jer veštačko srce, usled nedostatka donorskih organa, sve češće postaje trajna i doživotna terapija.