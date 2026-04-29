NIKOLA BORIĆ MILIONE DAO PRIJATELJIMA I OTIŠAO U ŠUMU DA ŽIVI Sada je opet šokirao: "Samo konj i ja, 3.500 km"
Bivši atletski trener i preduzetnik Nikola Borić ponovo je uzburkao javnost, ali ovog puta ne zbog života u šumi na Papuku, već zbog odluke da je napusti. Čovek koji je pre više od decenije odbacio urbanu udobnost i započeo asketski život u prirodi sada je najavio radikalnu promenu. Kaže da je prodao sve što poseduje i kreće na putovanje od 3.500 kilometara do Atlantika.
U objavi koja je brzo postala viralna na društvenim mrežama, Borić otvoreno priznaje da su on i njegova partnerka Zorana odlučili da se odreknu svake materijalne sigurnosti.
- Prodali smo naše Šumsko gazdinstvo, prodali smo kuću, štale i kokošinjce, prodali smo 5 hektara plodne slavonske zemlje... Zorana je nedavno dala otkaz na poslu, a ja nemam posao već 12 godina. Nemamo više ništa materijalno što bi nas povezalo i sada smo malo u panici. Ona se danima žali da je boli glava i da joj krči stomak...- napisao je, ne krijući nervozu zbog putovanja u nepoznato. Najavio je svojevrsno hodočašće kroz Evropu, na konju, bez sedla i uzdi, bez sigurnosnih okvira koji simbolično prate ceo njegov životni put. Krenuće, kaže, iz sparnog slavonskog jutra, kroz maglovite slovenačke livade i nemilosrdni italijanski asfalt, sve do visokih alpskih prevoja i konačno - okeana.
- To će biti moje hodočašće od 3.500 km, da se ogolim do kostiju - piše Borić, a njegov stih iz druge, skorašnje objave odjekuje: „Shvatio sam da me godine bežanje od sebe nisu učinile boljim za druge. Samo su me iscrpele.“ Upravo ta spoznaja, izgleda, stoji iza odluke da ponovo sve ostavim iza sebe.
Borić nije nepoznato ime domaćoj javnosti. Šira publika ga je upoznala u emisiji Nedeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića, gde je prvo detaljno ispričao kako je napustio uspešnu karijeru i preselio se u šumu. Tada je otkrio da je imao unosne poslove u atletici, uključujući saradnje vezane za olimpijske cikluse i međunarodne projekte, ali da je, uprkos svemu, odlučio da „posluša svoje srce“.
Njegova priča je dobila dodatnu međunarodnu dimenziju kada je britanski avanturista Ben Fogl snimio epizodu o njemu u seriji o ljudima koji žive van civilizacije. Tada su mnogi prvi put videli kako izgleda život koji Borić i Zorana grade - gotovo potpuno samoodrživ, daleko od gradske buke.
Njihov projekat na Papuku godinama je svojevrsni eksperiment, ali i inspiracija. Uspeli su da dostignu impresivnih 80 odsto samoodrživosti: sami su uzgajali hranu, koristili izvorsku vodu, grejali se na drva i minimalno zavisili od prodavnica. Zorana, nastavnica engleskog jezika, paralelno razvija niz prirodnih proizvoda za domaćinstvo - od sapuna do paste za zube.
Poslednjih godina, Zorana je razvila sopstveni kreativni projekat - ručno rađenu keramiku pod brendom Šumska Keramika. Prvi put je došla u kontakt sa glinom dok je gradila njihovu kuću od slame i gline, a zatim je odlučila da se ozbiljno posveti ovom medijumu. Nedeljama stvara šolje, činije i tanjire u procesu koji uključuje oblikovanje, sušenje, pečenje i glaziranje, a inspiraciju pronalazi u svom neposrednom okruženju - biljkama, kamenju i teksturama šume.
Podsetimo se da je Borić u svojim prethodnim nastupima često upozoravao na globalne probleme, posebno na rast cena hrane i vode, tvrdeći da je samoodrživost jedini dugoročni odgovor. Njegov klaster „Made in Papuk“ bio je pokušaj povezivanja malih proizvođača i stvaranja kraćeg, pravednijeg lanca snabdevanja.
Međutim, kao što je tada iznenadio ljude odlaskom u šumu, sada iznenadi ljude napuštanjem nje.
U novoj objavi, Borić piše da godinama živi prema tuđim očekivanjima: „Dugo sam mislio da moram biti uvek dostupan, uvek spreman... a za sebe samo kada nešto ostane na ivici.“
Kao što je nekada napustio karijeru zbog svog unutrašnjeg glasa, sada napušta šumu. Najavio je i oproštajnu „turneju“ po Hrvatskoj - od Rijeke i Pule do Papuka, nakon čega će krenuti na putovanje.
Hoće li to biti još jedan radikalan eksperiment ili konačno odredište, zasad nikome nije poznato.
Nikola je ranije novi dom našao na oglasima! A, pre nego što ga je kupio svom poslovnom partneru je doslovno poklonio kompaniju vrednu milione evra (pominje se suma od preko 2 miliona) i rekao da ga to više - ne zanima. Isto je uradio i sa svojim luksuznim stanom u Etiopiji.
- Meni materijalne stvari ništa ne predstavljaju u životu, zaista! Znam da za sutra jedino moram da spremim drva, jer sam ostao bez njih - pričao je uz osmeh Nikola.
