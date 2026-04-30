Na Zavižanu u Hrvatskojje sinoć pao sneg, o čemu svedoče snimci meteoroloških kamera. Na njima se može videti da je Zavižan pobeleo, a DHMZ navodi da je visina snega 2 cm.

Zbog jakog vetra na području Rijekena snazi je narandžasto upozorenje, dok je za područja Knina, Splita i Dubrovnika izdat žuti meteoalarm.

Snažan vetar stvara i poteškoće u saobraćaju, pa su na delu puteva duž obale uvedena ograničenja za određene grupe vozila. U prekidu su i neke pomorske linije, među njima trajekt Prizna-Žigljen te katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

Tokom dana će i dalje biti vetrovito, ali uglavnom sunčano, naročito u drugom delu četvrtka. U petak se očekuje pretežno vedro vreme, uz povremenu umerenu oblačnost u unutrašnjosti, dok će bura postepeno slabiti.