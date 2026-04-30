Slušaj vest

Incident se dogodio 20. aprila u Jadrtovcu, gde je muškarac prvo napao 70-godišnjaka komadom sušenog mesa, a zatim i policajce satarom, saopštila je Policijska uprava Šibenika.

Napad suvim mesom

Prema policijskim izveštajima, osumnjičeni 68-godišnjak je 20. aprila u Jadrtovcu prvo verbalno, a zatim i fizički napao 70-godišnjaka. Dva puta ga je udario u ruku komadom suvog mesa, nanevši mu lakše telesne povrede.

Satarom po policijskom štitu

Nakon što je primljena dojava o napadu, policija je stigla na lice mesta. Tokom intervencije, 68-godišnjak je pokušao da pobegne, pa je policija upotrebila silu da ga privede. U tom trenutku, osumnjičeni je napao policajce satarom i udario u štit koji je držao jedan od policajaca.

Uhapšen nakon otpuštanja iz bolnice

Policijski službenici su uhapsili 68-godišnjaka nakon što je otpušten sa bolničkog lečenja i sproveli kriminalističku istragu.

Po završetku istrage, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, a protiv njega je podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

(Kurir.rs/Index)

