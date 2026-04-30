UHAPŠEN MLADIĆ (26) ZBOG POLNOG DELIKTA! Izvršio je teška krivična dela na štetu bliske osobe! Horor u Hrvatskoj!
Županijsko državno tužilaštvo u Šibenikupokrenulo je istragu protiv 26-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na više krivičnih dela, među kojima su teško krivično delo protiv polne slobode, nasilje u porodici, pretnje, uhođenje, zloupotreba snimaka seksualnog sadržaja i lažna prijava.
Sumnja se da je tokom marta i aprila 2026. godine na području Tisnog, Vodica i Zagrebapočinio ova dela na štetu bliske osobe.
Tereti se i da je policiji lažno prijavio događaj, zbog čega su službe hitno intervenisale, a naknadno je utvrđeno da je reč o lažnoj prijavi.
Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora zbog opasnosti da utiče na svedoke i ponovi krivična dela. Sud je taj predlog prihvatio i odredio mu pritvor. Detalji ovog slučaja nisu objavljeni.
