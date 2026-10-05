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Žena iz Tetova (27) porodila se u decembru 2025. godine u Kliničkoj bolnici Tetovo, ali je tokom registracije novorođenčeta otkriveno da se u matičnim evidencijama vodi kao preminula još od 2006. godine.

Prema zvaničnim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, 21. januara 2026. Centru je dostavljeno obaveštenje od Uprave za vođenje matičnih knjiga da je 8. decembra 2025. rođeno žensko dete od majke A.S. (27), ali je u postupku registracije utvrđeno da se majka u evidenciji vodi kao preminula 21. oktobra 2006. godine.

Porodila se 2025, u dokumentima "umrla" još 2006. godine

Prema dostupnim podacima, u umrlici stoji da je žena preminula u Skoplju 2006. godine, što bi značilo da je "umrla" sa samo sedam godina, s obzirom na to da danas ima 27. Ovakav podatak otvorio je ozbiljna pitanja o tačnosti i bezbednosti matičnih evidencija.

Nakon što su nadležni organi uputili pozive, A.S. se 12. februara 2026. pojavila u Centru za socijalni rad zajedno sa novorođenčetom i jednim muškarcem. Međutim, tom prilikom nisu priloženi lični identifikacioni dokumenti. Sprovode se dodatne provere radi utvrđivanja identiteta i dokumentovanja slučaja.

Nezvanično, bolnica je nakon porođaja uredno prosledila podatke Upravi za matične knjige, ali je tek tada otkriveno da sistem vodi majku kao preminulu skoro 20 godina.

Istraga pod nadzorom tužilaštva

O slučaju je obavešten javni tužilac, koji je naložio sveobuhvatne provere. Predmet se za sada vodi kao falsifikovanje isprave, ali istraga treba da utvrdi da li je reč o administrativnoj grešci u sistemu ili eventualnoj zloupotrebi identiteta preminule osobe.