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Na Instagram nalogu potpisanom kao "Jelena Filipović" objavljena su četiri video snimka trenutka kada je Gordana Filipović iz Kumanova usmrtila 76-godišnjeg Slobodana Angelovskog automobilom na pešačkom prelazu u Skoplju. Reč je o video snimcima koji su bili deo dokaznog materijala u sudskom postupku i predstavljeni su u sudnici, ali do sada nisu bili dostupni javnosti i medijima.

Jedan od snimaka prikazuje trenutak saobraćajne nesreće. Angelovski prelazi put na obeleženom pešačkom prelazu, preko prve i druge saobraćajne trake. Beli automobil kojim upravlja Gordana Filipović kreće se trećom trakom. Angelovski pada u trećoj traci, nakon čega dolazi do nesreće.

Nekoliko trenutaka kasnije, automobil se zaustavlja i pale se migavci. Filipović izlazi iz svog vozila, a druga osoba izlazi iz automobila koji je stao u susednoj traci. Fotografije snimljene nakon nesreće pokazuju da se telo Angelovskog našlo iza Gordaninog automobila.

Objavljivanjem snimka profil "Jelena Filipović" kaže da bi snimak trebalo da omogući javnosti da sama vidi trenutak nesreće i formira mišljenje o konačnoj zatvorskoj kazni od dve godine i šest meseci, na koliko je Gordana osuđena.

"Sa snimkom ljudi mogu da vide za šta je kazna zatvora od 2,5 godine, a ne da komentarišu i crpe informacije iz izmišljenih objava i medijskih napisa. Evo vam snimak, da sami vidite i procenite", piše, između ostalog, na profilu.

Pored toga, postavlja se pitanje pravne kvalifikacije dela.

"Na kraju, želim da zamolim javnost i kompetentne advokate u Makedoniji da odgovore da li su mogli drugačije da postupe i da li ovde ima prostora da se sudi za 'ubistvo sa predumišljajem' i u kom delu snimka sud to vidi?", dodaje se u objavi.

Filipović, međutim, nije osuđena za krivično delo ubistvo, već za "teška krivična dela protiv bezbednosti ljudi i imovine u saobraćaju sa smrtnim posledicama". Jedno od ključnih pitanja u sudskom postupku bio je oblik krivice. Odbrana je tvrdila da je u pitanju nehat, a ne umišljaj.

Apelacioni sud u Skoplju nedavno je potvrdio presudu kojom je Filipović osuđen na dve godine i šest meseci zatvora. Presuda je postala pravosnažna, više od četiri godine nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila 26. januara 2022. godine.

Odbijene su i žalba odbrane i žalba tužilaštva. Odbrana je tražila drugačiju pravnu ocenu krivičnog dela, dok je tužilaštvo tražilo veću kaznu.

Filipović je prvobitno osuđena na tri godine zatvora, ali je Apelacioni sud poništio tu presudu i vratio predmet na ponovno suđenje. U ponovljenom postupku, Osnovni krivični sud u Skoplju osudio ju je na dve godine i šest meseci zatvora, što je kasnije potvrdio i Apelacioni sud.

Odbrana je tokom postupka tvrdila da je to bio nehat.

"Okrivljena nije počinila krivično delo sa umišljajem, već se radilo o nehatu, na šta ukazuju stavovi i pravna praksa u presudama Vrhovnog suda", rekao je njen advokat Vladimir Tufegdžić nakon izricanja prvostepene presude.