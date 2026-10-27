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Ministar za digitalnu transformaciju Severne Makedonije Stefan Andonovski danas je najavio da će od četvrtka, 29. oktobra građani moći da imaju ličnu kartu i vozačku dozvolu na mobilnom telefonu.

Andonovski je rekao da je aplikacija "elektronski novčanik" bezbedna i da nudi mogućnosti zaštite ličnih podataka, pa korisnici neće morati da otkrivaju sve svoje podatke kao što to sada rade kada pokazuju plastične lične karte ili vozačke dozvole.

"Na primer, kada želite da se identifikujete u banci, baru ili nekom drugom lokalu, nećete morati da pokažete sve podatke iz svog ličnog dokumenta. Moći ćete da izaberete koje podatke želite da delite, na bezbedan način", rekao je Andonovski.

Prema njegovim rečima, podaci će biti deljeni putem kju-ar (QR) koda, koji je generisan za jednokratnu upotrebu.

"Kod se skenira, a druga osoba dobija podatke samo ako vi to dozvolite. Posle 10 do 15 sekundi, kju-ar kod ističe i ne može se ponovo koristiti. Mnogo smo pažnje posvetili bezbednosti", rekao je Andonovski.

Foto: Shutterstock

Istakao je da je to početak procesa koji bi trebalo da dovede do evropskog digitalnog novčanika, što će značiti potpunu digitalizaciju dokumenata.

"Ovo je početak procesa koji bi trebalo da nas dovede do evropskog digitalnog novčanika, što će značiti potpunu digitalizaciju dokumenata. Ovo je odličan početak jer će osnovni podaci iz lične karte i vozačke dozvole biti dostupni građanima. Nadam se da ćemo paralelno sa razvojem mobilnog novčanika dodati i nove usluge, mogućnosti i dokumenta za građane", rekao je Andonovski.