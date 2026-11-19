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Vicepremijer Severne Makedonije i ministar transporta Aleksandar Nikoloski najavio je da će od 1. januara 2027. država biti jedini organizator onlajn igara na sreću.

"Faktička primena zakonskih izmena počinje 1. januara. Od tada će jedini subjekt koji će moći da organizuje onlajn igre na sreću na mreži biti država preko 'Državne lutrije', a to će se odnositi i za video lutrijske terminale (VLT), gde će država biti jedini organizator preko jednog subjekta", rekao je Nikoloski.

Istakao je da su nakon formiranja vlade oduzete licence trima kompanijama vezanim za organizovanje igara na sreću na mreži i platformi 'Tu vin', koja je bila deo kompanije 'Kazino Austrija' i sistema VLT terminala.

"Vlada ostaje pri stavu za ograničavanje igara na sreću i već je preduzela konkretne zakonske mere koje smanjuju mogućnosti za njihovo organizovanje", rekao je Nikoloski odgovarajući na poslaničko pitanje u parlamentu Severne Makedonije.