TRAŽILI MU 100.000 EVRA, PRETILI PORODICI, A ONDA SMANJILI IZNOS! Turci pokušali da iznude novac, dvojica već robijaju u Idrizovu
- Policija u Štipu podnela je prijave protiv četvorice državljana Turske zbog pokušaja iznude, a jedan od njih tereti se i za izazivanje opšte opasnosti.
- Prema navodima istrage, preko posrednika su od D.O. tražili 100.000 evra i pretili njegovoj porodici, pa su nakon odbijanja spustili zahtev na 40.000 evra.
Uprava unutrašnjih poslova u Štipu, u koordinaciji sa Odeljenjem kriminalističke policije, podnela je krivične prijave protiv K.K. (22), R.A. (24), F.S. (25) i R.B. (23), svi iz Republike Turske, sa privremenim boravkom u Štipu, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda u pokušaju.
Osumnjičeni R.B. je takođe počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Prvookrivljeni i drugookrivljeni K.A. i R.A., koji trenutno izdržavaju kaznu zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Idrizovo, preko posrednika trećeokrivljenog F.S., u periodu od 09.11. do 17.11.2026. godine, u više navrata, putem telefonskih kontakata i direktnih susreta F.S. sa D.O. iz Turske, pokušali su da od njega iznude novac, navodno stečen nezakonito u zemlji.
Naime, prvo su mu tražili 100.000 evra i pretili njegovoj porodici, ali nakon što je odbio, smanjili su iznos na 40.000 evra.
(Kurir.rs/Telma)