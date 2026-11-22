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Uprava unutrašnjih poslova u Štipu, u koordinaciji sa Odeljenjem kriminalističke policije, podnela je krivične prijave protiv K.K. (22), R.A. (24), F.S. (25) i R.B. (23), svi iz Republike Turske, sa privremenim boravkom u Štipu, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda u pokušaju.

Osumnjičeni R.B. je takođe počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Prvookrivljeni i drugookrivljeni K.A. i R.A., koji trenutno izdržavaju kaznu zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Idrizovo, preko posrednika trećeokrivljenog F.S., u periodu od 09.11. do 17.11.2026. godine, u više navrata, putem telefonskih kontakata i direktnih susreta F.S. sa D.O. iz Turske, pokušali su da od njega iznude novac, navodno stečen nezakonito u zemlji.

Naime, prvo su mu tražili 100.000 evra i pretili njegovoj porodici, ali nakon što je odbio, smanjili su iznos na 40.000 evra.