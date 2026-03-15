“Nikada neću zaboraviti poziv koji je promenio sve. Zazvonio mi je telefon, javio sam se i rekli su mi da odmah odem ispred diskoteke Puls u Kočanima. Otišao sam i zatekao jeziv prizor, tela su bila u plamenu, deca su zapomagala, vrištala i molila za pomoć”, priča meštanin Kočana za Kurir sa suzama u očima.
Bol ne jenjava
"TELA SU BILA U PLAMENU, DECA VRIŠTALA I MOLILA ZA POMOĆ..." Meštanin Kočana za Kurir godinu dana od stravičnoj požara u diskoteci - Zauvek ugašena 63 života
“Bio sam na ratištu, išao u vojsku, svega sam se nagledao u životu ali tako nešto ja u životu nisam video. Dim je bio gust, vatrogasci su se borili sa vatrom. Nekoliko njih je ležalo na podu nedaleko od ulaza, pretpostavljam da su se nagutali dima i njih smo pokušali da spasimo”, kaže on.
Diskoteka u mestu Kočani godinu dana od požara Foto: Kurir/S.N.
Kako ističe, 16. mart 2025. godine ostaće najtragičniji dan za Severnu Makedoniju, jer je tada zauvek ugašeno 63 mlada života:
- Pred njima je bio život, ovaj grad je stao toga dana i više nikad ništa neće biti isto.
Ispred "diskoteke smrti", u Kočanima godinu dana kasnije policija i dalje dežura, kao i nakon noći kada su 63 osobe nastradale, a više od 200 povređeno.
Iz objekta iz kojeg se nekad čula muzika, sada odvanja samo tišina.
