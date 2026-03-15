Slušaj vest

Bio sam na ratištu, išao u vojsku, svega sam se nagledao u životu ali tako nešto ja u životu nisam video. Dim je bio gust, vatrogasci su se borili sa vatrom. Nekoliko njih je ležalo na podu nedaleko od ulaza, pretpostavljam da su se nagutali dima i njih smo pokušali da spasimo”, kaže on.

Diskoteka u mestu Kočani godinu dana od požara Foto: Kurir/S.N.

Kako ističe, 16. mart 2025. godine ostaće najtragičniji dan za Severnu Makedoniju, jer je tada zauvek ugašeno 63 mlada života:

- Pred njima je bio život, ovaj grad je stao toga dana i više nikad ništa neće biti isto.

Ispred "diskoteke smrti", u Kočanima godinu dana kasnije policija i dalje dežura, kao i nakon noći kada su 63 osobe nastradale, a više od 200 povređeno.

Iz objekta iz kojeg se nekad čula muzika, sada odvanja samo tišina.

1323.jpg
Untitled-2.jpg
collage.jpg
