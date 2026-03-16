Godinu dana nakon tragedije u Kočanima, Severna Makedonija i dalje sabira posledice jedne od najtežih nesreća u novijoj istoriji regiona. Požar u diskoteci Puls odneo je desetine mladih života, a iza brojki ostale su porodice koje i danas žive sa pitanjima na koja još nema dovoljno odgovora.

Ovo nije samo godišnjica bola, već i opomena celom regionu koliko visoku cenu može da odnese neodgovornost, loša kontrola i ignorisanje bezbednosnih pravila.

Voditeljka Kurir televizije, Slađana Nedeljković, našla se na licu mesta sa najnovijim informacijama, koje je otkrila u emsiiji "Redakcija":

- U ranim jutarnjim časovima, članovi porodica nastradalih, njihovi prijatelji i rođaci uputili su se ispred takozvane "diskoteke smrti" u Kočanima, gde je upravo u tom vremenskom intervalu, pre godinu dana, izgubljeno 63 pretežno mlada života i gde je povređeno više od 200 ljudi. Oni su uz sveće otišli do mesta gde je za njih pre godinu dana apsolutno sve stalo i gde su izgubili svoje najmilije - kaže Nedeljković i dodaje:

- Bilo je potresno videti roditelje i prijatelje koji odlaze do mesta gde se dogodila ova stravična tragedija. Do požara je došlo usled kvara na instalacijama, kada je zapaljen plafon ove diskoteke. Mnogi su živote izgubili upravo zbog dima, a neki i zbog toga što je nastao stampedo, jer su svi želeli da se spasu i pobegnu iz diskoteke, koja je u tom trenutku imala samo jedan prohodni izlaz. Dok je zadnji izlaz kluba bio zapečaćen i zatvoren, te nikako nisu mogli da izađu na ta vrata.

Proteklih godinu dana, održavala su se suđenja u Kočanima za 35 optuženih luca u tom sudskom postupku koji su, kako se sumnja, odgovorni za ovaj stravičan požar:

- Delom su to ljudi koji su bili u policiji, inspektori i oni koji su bili zaduženi da kontrolišu da li je rad ovog lokala po standardima i propisima. Lokal nije imao ni protivpožarna sredstva, niti je imao neke druge alate koji bi bili u pomoć ljudima koji su se u tom trenutku našli u vatrenoj stihiji - kaže Nedeljković i dodaje:

- Napomenula bih da je i među žrtvama i vozač prve pomoći koji je spasavao ljude, a preminuo je kao heroj. Veliki broj mladih nastradao je upravo zato što nije moglo da se izvuče iz stampeda, zbog kog su pali na pod, te su bili pregaženi i ostali da leže do zadnjeg momenta.

Oglasio se i gradonačelnik opštine Kočani

Gradonačelnik ove opštine, Vladko Grozdanov istakao je da Severna Makedonija i dalje nosi tragove tragedije, koju nikada neće zaboraviti:

- Te večeri sam bio u Kočanima, iako u tom periodu nisam radio u Kočanima. Situacija je bila katastrofalna, već smo je nekoliko puta opisivali. To nikome ne bih poželeo da vidi tokom života. S obzirom na sve okolnosti, hvala Bogu i doktorima koji su pomogli svima. Evo, moja ćerka je među živima, iako to ne umanjuje bol. Kočani su u velikoj boli, 63 poginula čoveka i oko 200 povređenih je bilo - ispričao je grozdanov i dodao:

- Ova tri dana smo mislili da će polako početi da blede senke i tragovi događaja koji nam se desio. Ali od juče i danas, sve nam se vraća kao da je bilo juče.

Juče se održao pravoslavni pomen u čast poginule dece, a kako kaže, ovi događaju si ih podsetili na zahvalnost svima koji su izašli u susret prošle godine:

- Hvala svetskim centrima i našim institucijama. To nas je opet vratilo u stvarnost i verujte, kao da se sve desilo juče. Te iste slike blede iz sećanja, ali ih pamtimo - potresne slike, ta katastrofa, to je užas, to je horor. Nije nam lako, verujte.

