"Ne ponovilo se, neka im je većna slava", reči su koje se mogu čuti tokom parastosa za upokojene koji su stradali u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima.

U okviru obeležavanja godišnjice tragedije u diskoteci „Puls“, u Parku revolucije u Kočanima postavljeno je 63 bele stolice kao simboličan spomen na poginule.

Na stolicama je ispisano ime svakog pokojnika, godina rođenja i bela ruža.

Stolice su okrenute ka roditeljima i porodicama koje sede ispred njih, odajući počast svojoj preminuloj deci.

Godišnjica obeležavanja požara u diskoteci Puls u Kočanima u kome je stradalo 63 mladih

Ovaj događaj je deo memorijalnog programa kojim se obeležava godišnjica pod nazivom „63 bele stolice - 63 života“ , kako bi se sačuvalo sećanje na one koji su tragično preminuli.

Molitva za upokojene

Roditelji stradalih sa suzama u očima gledaju u nebo i pitaju se - zašto se njihovi najmiliji te noći nisu vratili kući?

Požar na koncertu grupe DNK u "Pulsu"

Podsetimo, u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Tragedija u Kočanima

Požar se desio nedelju 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK.

Veliki broj ljudi prisutan je na sahrani poginulima u Kočanima. Pored iskopanih raka stavljeni su sanduci tragično nastradalih. Tužne scene u Severnoj Makedoniji.

Po istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.