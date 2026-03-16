RODITELJI SEDE ISPRED PRAZNIH STOLICA SVOJE PREMINULE DECE U KOČANIMA: Severna Makedonija obeležava godišnjicu tragedije u diskoteci "Puls" (FOTO/VIDEO)
"Ne ponovilo se, neka im je većna slava", reči su koje se mogu čuti tokom parastosa za upokojene koji su stradali u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima.
U okviru obeležavanja godišnjice tragedije u diskoteci „Puls“, u Parku revolucije u Kočanima postavljeno je 63 bele stolice kao simboličan spomen na poginule.
Na stolicama je ispisano ime svakog pokojnika, godina rođenja i bela ruža.
Stolice su okrenute ka roditeljima i porodicama koje sede ispred njih, odajući počast svojoj preminuloj deci.
Ovaj događaj je deo memorijalnog programa kojim se obeležava godišnjica pod nazivom „63 bele stolice - 63 života“ , kako bi se sačuvalo sećanje na one koji su tragično preminuli.
Molitva za upokojene
"Ne ponovilo se, neka im je većna slava", reči su koje se mogu čuti tokom parastosa za upokojene.
Roditelji stradalih sa suzama u očima gledaju u nebo i pitaju se - zašto se njihovi najmiliji te noći nisu vratili kući?
Požar na koncertu grupe DNK u "Pulsu"
Podsetimo, u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.
Požar se desio nedelju 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK.
Po istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.
(Kurir.rs)