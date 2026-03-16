Predsednica Severne MakedonijeGordana Siljanovska-Davkova i premijer Hristijan Mickoski stigli su danas u Kočane kako bi prisustvovali obeležavanju godišnjice tragičnog požara u diskoteci „Puls“, u kojem je život izgubilo 63 ljudi.

Ceremonija se održava u znak sećanja na žrtve, a prisustvo najviših državnih zvaničnika naglašava značaj sećanja na ovu tragediju i posvećenost prevenciji sličnih incidenata u budućnosti.

Predsednica i premijer Severne Makedonije na obeležavanju godišnjice tragedije u Kočanima Foto: Kurir

„63 bele stolice - 63 života“

U okviru obeležavanja godišnjice tragedije u diskoteci „Puls“, u Parku revolucije u Kočanima postavljeno je 63 bele stolice kao simboličan spomen na poginule.

Na stolicama je ispisano ime svakog pokojnika, godina rođenja i bela ruža.

Stolice su okrenute ka roditeljima i porodicama koje sede ispred njih, odajući počast svojoj preminuloj deci.

Godišnjica obeležavanja požara u diskoteci Puls u Kočanima u kome je stradalo 63 mladih Foto: Kurir

Ovaj događaj je deo memorijalnog programa kojim se obeležava godišnjica pod nazivom „63 bele stolice - 63 života“ , kako bi se sačuvalo sećanje na one koji su tragično preminuli.

"Ne ponovilo se, neka im je većna slava", reči su koje se mogu čuti tokom parastosa za upokojene.

Koncert grupe DNK u "Pulsu" i kobna noć

Podsetimo, u požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Fotografije požara u diskoteci "Puls" u Kočanima Foto: screenshot FB/Radio Kocani

Požar se desio nedelju 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK.

Po istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.