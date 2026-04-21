Lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Venko Filipče izjavio je da su evropske integracije vrhunski nacionalni i državni interes i optužio vlast da je "zakočila" taj proces.

"Makedonija se danas ponovo suočava sa velikim ispitom. Put ka Evropskoj uniji je zakočen. Otvoreno i bestidno nam govore da će to trajati i dalje decenijama, navodno kao zaštita nacionalnih i državnih interesa. To je bezobzirna laž", rekao je Filipče sinoć na svečana sednica povodom 35. godina od osnivanja SDSM.

Prema njegovim rečima, nema većeg interesa, ni državnog, ni nacionalnog, ni bezbednosnog, ni demokratskog, od saveza s EU i NATO.

Podsetio da je upravo SDSM donosila istorijske odluke koje su pomerile zemlju napred ka evroatlantskim integracijama, čak i kada su te odluke bile teške i nepopularne.

Venko Filipče, predsednik Socijaldemokratskog saveza Maedonije (SDSM) Foto: Georgi Licovski/EPA

Filipče je naglasio da su današnje politike koje blokiraju evropski put direktno suprotne nacionalnim interesima.

"Sramota je na njihovoj strani! A to je strana izdaje nacionalnih interesa, antievropske politike", rekao je lider najveće makedonske opozicione partije.

Istakao je da SDSM ostaje dosledna svojoj evropskoj orijentaciji i da će nastaviti da se bori da zemlju vrati na pravi put.

"Zato je SDSM danas ono što je uvek bio i uvek će biti – velika ideja za Makedoniju kao pravednu i evropsku državu", rekao je Filipče.