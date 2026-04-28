"PUSTITE GA, MI ĆEMO MU SUDITI" Napeto na suđenju za tragediju u Kočanima! Roditelji žrtva burno reagovali na zahtev odbrane da se optuženima ukine pritvor
Na današnjem ročištu u suđenju za tragediju u diskoteci "Puls" u Kočanima, predstavljeni su obdukcijski izveštaji Instituta za sudsku medicinu, kriminalistiku i medicinsku deontologiju, koji, prema navodima Tužilaštva, utvrđuju uzroke smrti pokojnika.
Tužiteljka Nataša Saramandova predstavila je sudu rezultate veštačenja, dokumenti su takođe prikazani na ekranu u sudnici, a uzroci smrti su navedeni pojedinačno prema svakoj obdukciji.
Rezultati obdukcije
Prema predstavljenim nalazima, oko 50 ljudi je preminulo od gušenja izazvanog trovanjem i intoksikacijom ugljen-monoksidom, pri čemu je smrt okarakterisana kao nasilna.
Prema navodima Tužilaštva, neke od žrtava su preminule usled pritiska na grudi, dok su druge preminule zbog nedostatka kiseonika u okolini.
Takođe je navedeno da je nekoliko žrtava preminulo tokom lečenja, a njihove smrti su takođe utvrđene kao nasilne smrti povezane sa posledicama intoksikacije ili teških opekotina.
Tužilaštvo je dodatno dostavilo pisane odgovore iz sudske medicine, sa objašnjenjima o koncentracijama ugljen-monoksida, mehanizmima gušenja i mogućnostima preživljavanja uz blagovremenu medicinsku intervenciju.
Najavljeno je i saslušanje veštaka, koji bi trebalo da odgovori na dodatna pitanja suda i stranaka.
Odbrana je, međutim, reagovala da neki od nalaza obdukcije nisu u potpunosti predstavljeni, tvrdeći da su kod nekih žrtava primećene i indikacije udisanja cijanovodonika.
U sudnici je bilo i napetih trenutaka kada su roditelji pokojnika reagovali na zahtev odbrane da se nekim od optuženih ukine pritvor, uzvikujući "Sramota" i "Pustite ga, mi ćemo mu suditi", nakon čega je sud izrekao upozorenje.
Suđenje se nastavlja iznošenjem materijalnih dokaza i dodatnih veštačkih izveštaja koji bi trebalo da razjasne okolnosti tragedije.
Podsetimo, požar u diskoteci "Puls" u Kočanima izbio je 16. marta 2025. tokom koncerta grupe DNK, kada je pirotehnika zapalila plafon, a vatra se zbog zapaljivih materijala i prepunjenog prostora brzo proširila.
U panici i dimu stradalo je 63 osobe, a više od 190 je povređeno, dok su istrage pokazale ozbiljne bezbednosne propuste poput nedostatka dozvola, loših izlaza za evakuaciju i neadekvatne protivpožarne zaštite, zbog čega se ova nesreća smatra jednom od najtežih u istoriji zemlje.
