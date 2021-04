Mozzart daje najveće kvote: Mančester Siti 1,76, Sparta Prag 2,15, Sent Galen 1,95

Poklon koeficijenti u punom sjaju.

DORTMUND - MANČESTER SITI (SREDA, 21.00), DVOJKA 1,76

Pokazala je Borusija zube na Etihadu, pa itekako ima čemu da se nada pred praznim tribinama Vestfalena. Da nije bilo gola Fila Fodena u 90. minutu, imali bi Milioneri i prednost u revanšu, ali će im zahvaljujući pogotku u gostima samo jedan biti potreban za prolazak u narednu rundu. Ipak, Siti se pita. Do minulog vikenda bio je u seriji od šest trijumfa, a na poslednjih 36 mečeva u svim takmičenjima poražen je samo jednom. Dortmund pritom ima i jako važne mečeve pred sobom u Bundesligi, minulog vikenda je nadigrao Štutgart na gostovanju, ali tek posle 90 minuta velike borbe (3:2). Ne cvetaju ruže ekipi Edina Terzića ove sezone, ali bi plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi značajno popravio utisak. Siti je prethodnih godina ostajao nedorečen u elitnom takmičenju, ali kako je titula u Engleskoj gotovo obezbeđena, može u potpunosti da se posveti poteri za ušatim peharom i nema sumnje da će puleni Pepa Gvardiole učiniti sve da se domognu polufinala. Jasno, imaju kvalitet i za više od toga, a trijumfom u Nemačkoj samo bi potvrdili najozbiljnije namere.

JABLONEC - SPARTA PRAG (SREDA, 18.00), DVOJKA 2,15

Težak poraz je Sparta doživela minulog vikenda u praškom derbiju. Slavija je nastavila da dominira češkim šampionatom, pa je stekla i 17 bodova prednosti na vrhu tabele. Ipak, ekipa Pavela Vrbe se neće predati, ima dva meča manje od Slavije i želi da se približi velikom rivalu što je bliže moguće. Priliku će imati danas protiv Jabloneca, koji je minule sedmice savladala na svom terenu u četvrtfinalu kupa i to veoma ubedljivo (4:1). Crveni su u Pragu slavili uz het-trik Ladislava Krejčija Mlađeg, koji je dokazao da je u odličnoj formi. Ekipi Jabloneca je to ipak bio jedini poraz u poslednjih sedam mečeva, pa će dati sve od sebe da popravi utisak na svom stadionu. Razlika u kvalitetu je na njihovu štetu ipak osetna, a i tradicija je na strani Sparte. Sastav iz Praga je u seriji od 10 utakmica bez poraza u međusobnim duelima (osam pobeda).

GRASHOPERS - SENT GALEN (SREDA, 18.00), DVOJKA 1,95

Sent Galen igra daleko ispod očekivanja u Superligi Švajcarske, ali je zato u Kupu dokazao da ima kvalitet. Izbacio je u osmini finala Jang Bojs i to iznenađujuće ubedljivo (4:1) i sada želi do samog kraja. Iako se ne nalazi u dobroj formi (pobeda nad timom iz Berna jedina u poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima), jasno je da će sve snage usmeriti ka borbi za trofej kupa. Grashopers sa druge strane igra jako dobro u drugoj ligi i na putu je da se vrati u elitu. Ipak, na poslednjih pet mečeva pretrpeo je dva poraza, ali je minule sedmice nadigrao Šafhauzen. U prethodnoj rundi Kupa je izbacio Lozanu, ali je jasno da ga u četvrtfinalu očekuje težak zadatak.

