FUDBALERI UJEDINJENI U HUMANOSTI: Posle Gigića i Štulić donirao novac za lečenje malog Todora

Na terenu su ljuti protivnici, ali izvan njega fudbaleri su ujedinjeni u zajedničkoj misji da pomognu onima kojima je to najpotrebnije i pokažu da je humanost sastavni deo Mozzart Bet Superlige. Maestralnim fudbalskim umećima, koje prikazuju iz kola u kola, bore se za titulu najboljeg a ovaj epitet zaslužno je u petom kolu Mozzart Bet Superlige osvojio Nikola Štulić fudbaler FK Radnički iz Niša.

Uz titulu najbolji igrač kola sledi i novčana nagrada kompanije Mozzart u iznosu od 50.000 dinara, koje je Nikola Štulić donirao za lečenje malog Todora Stojanovića iz Niša. Istu novčanu sumu na isti račun uplatio je i fudbaler FK Vojvodine Stefan Gigić, najbolji u četvrtom kolu Mozzart Bet Superlige.

Ono što niko ne može osporiti to je da Štulić do sada prikazanim fudbalskim umećem polako osvaja terene srpske elitne divizije. Samo dva postignuta gola u režiji sjajnog napadača bili su i više nego dovoljni da niški FK Radnički dobije još jednog igrača kola. Prvi put je to zaslužio Lazar Jovanović za strašnu partiju protiv Partizana, a ovog puta titula je zaslužno pripala Nikoli Štuliću, koji je “svirao rok” u Lučanima.

“Čast je velika kada dobijete ovako jedno priznanje, a još veće zadovoljstvo je kada znate da taj novac može nekom da pomogne. Divan gest kompanije Mozzart koja je celokupnom domaćem takmičenju dodala i humanitarni karakter, i što u krajnjem zbiru svi na neki način pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nadam se da će ovaj iznos pomoći Todoru koji je iz Niša da se on izbori sa svojom bitkom postane pobednik” rekao je Štulić.

Plaketu i ček koji je Štulić prosledio za lečenje malog Todora uručio je predstavnik kompanije Mozzart koja posle svakog kola donira 50.000 dinara u humanitarne svrhe, a najbolji igrač te runde dobija priliku da pomenutu sumu opredeli za ustanovu za koju smatra da joj je pomoć najpotrebnija. Za svakog igrača meseca pripremljena je donacija od 100.000 dinara, a tokom sezone u Mozzart Bet Superligi sve gledaoce očekuju brojna prijatna iznenađenja.

Promo tekst