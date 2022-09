VREME JE ZA NAPLATU DUGOVA! Košarkaši Srbije igraju protiv Italije u osmini finala Evrobasketa!

Nakon perfektno odigrane grupne faze, košarkaši Srbije protiv Italije kreću u pohod na evropski tron.

Utakmicu osmine finala Orlovi igraju večeras u Mercedes-Benz Areni u Berlinu, sa početkom od 18.00 časova.

Srbija u nokaut fazu ulazi oslabljena nakon povrede Nemanje Nedovića, koji će najverovatnije propustiti ostatak prvenstva. Ostatak tima bi trebalo spremno da dočeka naredni duel, u koji Orlovi ulaze kao veliki favoriti. Italijani su došli na prvenstvo bez svog najboljeg igrača Danila Galinarija, koji je u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Gruzije pokidao meniskus.

Tako oslabljeni Azuri su uspeli da prođu grupu C, u kojoj su se nalazile još Grčka, Ukrajina i Hrvatska, kao i Estonija i Velika Britanija, koje su svoj nastup na ovom prvenstvu završile. Na kraju su Italijani završili na četvrtom mestu, zbog lošije koš razlike u međusobnim mečevima sa Ukrajinom i Hrvatskom. To ih je dovelo do toga da igraju protiv naše reprezentacije, koja će tako imati priliku da vrati Italijanima za poraz iz Beograda od jula prošle godine, kada je bilo 102:95. Tim porazom Srbija je ostala bez plasmana na Olimpijske igre u Tokiju.

Ove dve reprezentacije u međuvremenu su odigrale još jedan meč, i to na pripremnom turniru u Hamburgu, 19. avgusta ove godine. Srbija je nakon preokreta izašla kao pobednik tog susreta rezultatom 90:86.

U selekciji Italije najveća opasnost preti od Simonea Fontekija, novog igrača Jute, koji na ovom prvenstvu beleži sjajan prosek od 19.2 poena po meču, uz procenat šuta za tri poena od 42.1 odsto. Pored njega, nešto konstantniji od ostalih kod Azura su Nikolo Meli i Ahile Polonara.

Pobednik ovog duela u četvrtfinalu će odmeriti snage sa Francuskom.

Italijani hoće da nas opuste Meli: Srbi su kvalitetniji Italijanski košarkaš Nikolo Meli smatra da je njegov tim autsajder u duelu protiv Orlova. - Nemamo mnogo šansi jer je Srbija mnogo bolji tim od nas, ali ih imamo, nikada nije 0 prema 100. Čak i da imamo taj jedan odsto naspram 99, imaćemo šansu. Izaći ćemo na teren i pokušati da prođemo dalje - rekao je iskusni Italijan, uz konstataciju da je Nikola Jokić možda i najbolji igrač na svetu, ali da Srbija ima i mnoge druge kvalitetne igrače.

Kladionice: Srbija apsolutni favorit Prema kladionicama, sve osim sigurne pobede Srbije u ovom meču bilo bi iznenađenje. Kvota na pobedu Srbije je 1.16, a na Italiju 5.50.

