NE BIH IGRAO ZA SRBIJU NI DA ME POZOVU! Dženkins iznenadio rečima o reprezentaciji: NIKADA ne bih to učinio, poštujem vaš stav

Tema "stranac u reprezentaciji Srbije" još jednom je postala aktuelna nakon lošeg rezultata našeg tima na Evropskom prvenstvu.

Verovatno nikome nije potreban podsetnik da je Srbija Evrobasket završila u osmini finala porazom od Italije, a nakon toga su mnogi još jednom postavili pitanje: Da li je srpskoj reprezentaciji potreban strani košarkaš?

Jedan od igrača koji bi u teoriji mogao da zaigra za Srbiju je Čarls Dženkins, košarkaš FMP-a koji je 2015. godine dobio srpski pasoš.

Dženkins je našoj javnosti poznat po partijama u dresu Crvene zvezde, a Amerikanac je iznenadio otkrićem da nikada ne bi igrao za Srbiju.

Posebno je zanimljiv razlog zbog kojeg je to tako.

- Iskreno, ne bih igrao za Srbiju ni da me pozovu. Da, imam pasoš, ali vi Srbi ste ponosan narod. Ljudi žele da za reprezentaciju igraju igrači rođeni u Srbiji. Ne bih čak ni razmišljao o tome, nikada ne bih to učinio, poštujem stav Srba o tome. Slali su mi poruke na društvenim mrežama povodom toga, ali Srbija ima pregršt talentovanih igrača koji rastu, razvijaju se i treba da dobiju šansu. Ne bih voleo da se nađem u takvoj situaciji. Kada bi se to u teoriji dogodilo, neki bi bili srećni da me vide u dresu Srbije, neki ne bi, to je preveliki pritisak, igranje za drugu reprezentaciju - rekao je Dženkins u intervjuu za "Mondo".

foto: Starsport©

Čarls Dženkins je crveno-beli dres prvi put obukao 2013. godine, iz kluba je otišao 2015. godine, ali nakon samo godinu dana se vratio na Mali Kalemegdan.

U Zvezdu je stigao i treći put, 2019. godine, a ovog leta je potpisao ugovor sa FMP-om.

Kurir sport