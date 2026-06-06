Dosadašnji fudbaler švedskog AIK-a Zeidok Johana novi je igrač Brajtona, saopštio je engleski klub.
Fudbal
BRAJTON SE POJAČAO: Zeidok Johana potpisao petogodišnji ugovor
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Johana je sa Brajtonom potpisao petogodišnji ugovor, a Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je član Premijer lige platio klubu iz Stokholma 21,5 miliona funti za 18-godišnjeg nigerijskog krilnog napadača.
Nigerijac je odigrao ukupno 18 utakmica za prvi tim AIK-a, na kojima je upisao pet golova i četiri asistencije.
Trener Brajtona Fabijan Hurceler rekao je da se raduje radu sa Johanom.
"Videvši njegove utakmice i njegove karakteristike, on je igrač koji može da pravi razliku u poslednjoj trećini. Još je mlad i trebaće mu vremena da se prilagodi klubu i Premijer ligi, ali je uzbudljiv igrač za gledanje i donosi onu vrstu kreativnosti u kojoj će naši navijači uživati", naveo je Hurceler, a preneo BBC.
(Beta)
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