Johana je sa Brajtonom potpisao petogodišnji ugovor, a Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je član Premijer lige platio klubu iz Stokholma 21,5 miliona funti za 18-godišnjeg nigerijskog krilnog napadača.

"Videvši njegove utakmice i njegove karakteristike, on je igrač koji može da pravi razliku u poslednjoj trećini. Još je mlad i trebaće mu vremena da se prilagodi klubu i Premijer ligi, ali je uzbudljiv igrač za gledanje i donosi onu vrstu kreativnosti u kojoj će naši navijači uživati", naveo je Hurceler, a preneo BBC.