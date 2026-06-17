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12:15

Zvezda prvo gostuje

Prvi meč 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona Zvezda će igrati u gostima, dok će revanš biti na Marakani. Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija na programu su 21. i 22. jula, dok su revanši zakazani za 28. i 29. jul.

12:10

Evo i svih parova

Mjalbi - Linkoln Red Imps/Inter klub d'Eskaldes

Tre Flori/Larne - Crvena zvezda

Sabah/TNS - Vardar/KuPS

KI Klaksvik/Atert Bisen - Kauno Žalgiris/Drita

Arhus - Leh Poznanj

Ararat/Riga - Florijana/Šamrok Rovers

Borac Banjaluka/ Levski - Vitepsk/Univerzitatea Krajova

Omonija - Kairat/Sutjeska

Tun - Dinamo Zagreb

Vikingur/Đer - Hapoel Ber Ševa

Flora/Iberija - Slovan Bratislava

Petrokub/Ignatija - Celje

Fenerbahče - Gornik

Šturm - Harts

12:08

Zvezda prošla odlično

Crvena zvezda igraće u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika dvomeča Tre Flori (San Marino) - Larne (Severna Irska).

11:13

Stanković: Nagazne mine postoje

Na prozivci fudbalera Zvezde, trener crveno-belih Dejan Stanković istakao je kako smatra da nagazne mine postoje.

- Naravno da mine postoje. Gledamo Svetsko prvenstvo, svedoci smo iznenađenja. Evo, sinoć su igrali Holandija i Japan, završeno je 2:2, favorit izgubi bodove i mina eksplodira. Videli ste i Katar. Danas su razlike na papiru velike, ali fudbal je jedini sport gde prividno slabiji rival može da odnese pozitivan rezultat ako niste na maksimumu - rekao je on.

11:12

Terzić: Tuđom krivicom krećemo od 2. kola

Na okupljanju fudbalera Zvezde i početku priprema za narednu sezonu, generalni direktor kluba sa Marakane, Zvezdan Terzić, istakao je kako crveno-beli tuđom krivicom igraju 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

FK Crvena zvezda prozivka Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT © 2026/Srdjan Stevanovic/STARSPORT

- Održali smo sastanak i predočili jasne ciljeve. Ekipa putuje na Zlatibor, a sezona će biti teška jer startujemo već od drugog kola kvalifikacija (21. jula). Nažalost, tu smo tuđom krivicom, jer su ostali srpski klubovi prosuli bodove u Evropi prethodnih godina. Sve što Zvezda sama zaradi deli se sa brojem učesnika, pa umesto direktnog plasmana koji smo imali pre tri godine, sada moramo od starta da rudarimo - rekao je Terzić.

11:11

Kada se igraju utakmice?

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija na programu su 21. i 22. jula, dok su revanši zakazani za 28. i 29. jul.

11:10

Potencijalni rivali

UEFA je skratila spisak potencijalnih rivala Zvezde i četa Dejana Stankovića može da izvuče sledeće timove:

Arhus (Danska)

Mjalbi (Švedska)

Pobednik meča Sabah (Azerbejdžan) – TNS (Vels)

Pobednik meča Tre Flori (San Marino) – Larne (Severna Irska)

Pobednik meča Ararat (Jermenija) – Riga (Letonija)

Pobednik meča Ki Klasvik (Farska Ostrva) – Atert (Luksemburg)