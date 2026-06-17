Fudbaleri Crvene zvezde imali su sreće na žrebu za 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Mogla je četa Dejana Stankovića da izvuče sledeće rivale:

1/5 Vidi galeriju Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Arhus (Danska)

Mjalbi (Švedska)

Pobednik meča Sabah (Azerbejdžan) – TNS (Vels)

Pobednik meča Tre Flori (San Marino) – Larne (Severna Irska)

Pobednik meča Ararat (Jermenija) – Riga (Letonija)

Pobednik meča Ki Klasvik (Farska Ostrva) – Atert (Luksemburg)

Na kraju, imali su dosta sreće i na startu pohoda ka eliti igraće protiv boljeg iz dvomeča Tre Flori (San Marino) i Larne (Severna Irska).

Favorit u ovom dvomeču biće tim iz Severne Irske, ali ko god da izađe na megdan crveno-belima, teško da ima puno šansi.

Crvena zvezda će imati status nosioca u svim rundama kvalifikacija. Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija na programu su 21. i 22. jula, dok su revanši zakazani za 28. i 29. jul. U prvoj utakmici Crvena zvezda će gostovati, dok će u revanšu biti domaćin.

Evo i svih parova 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona:

Mjalbi - Linkoln Red Imps/Inter klub d'Eskaldes

Tre Flori/Larne - Crvena zvezda

Sabah/TNS - Vardar/KuPS

KI Klaksvik/Atert Bisen - Kauno Žalgiris/Drita

Arhus - Leh Poznanj

Ararat/Riga - Florijana/Šamrok Rovers

Borac Banjaluka/ Levski - Vitepsk/Univerzitatea Krajova

Omonija - Kairat/Sutjeska

Tun - Dinamo Zagreb

Vikingur/Đer - Hapoel Ber Ševa

Flora/Iberija - Slovan Bratislava

Petrokub/Ignatija - Celje

Fenerbahče - Gornik

Šturm - Harts

Sva dešavanja sa žreba za 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona mogli ste pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.