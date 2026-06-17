ZVEZDA PROŠLA ODLIČNO! Evo koga je četa Dejana Stankovića izvukla na žrebu za 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona!
Fudbaleri Crvene zvezde imali su sreće na žrebu za 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
Mogla je četa Dejana Stankovića da izvuče sledeće rivale:
Arhus (Danska)
Mjalbi (Švedska)
Pobednik meča Sabah (Azerbejdžan) – TNS (Vels)
Pobednik meča Tre Flori (San Marino) – Larne (Severna Irska)
Pobednik meča Ararat (Jermenija) – Riga (Letonija)
Pobednik meča Ki Klasvik (Farska Ostrva) – Atert (Luksemburg)
Na kraju, imali su dosta sreće i na startu pohoda ka eliti igraće protiv boljeg iz dvomeča Tre Flori (San Marino) i Larne (Severna Irska).
Favorit u ovom dvomeču biće tim iz Severne Irske, ali ko god da izađe na megdan crveno-belima, teško da ima puno šansi.
Crvena zvezda će imati status nosioca u svim rundama kvalifikacija. Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija na programu su 21. i 22. jula, dok su revanši zakazani za 28. i 29. jul. U prvoj utakmici Crvena zvezda će gostovati, dok će u revanšu biti domaćin.
Evo i svih parova 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona:
Mjalbi - Linkoln Red Imps/Inter klub d'Eskaldes
Tre Flori/Larne - Crvena zvezda
Sabah/TNS - Vardar/KuPS
KI Klaksvik/Atert Bisen - Kauno Žalgiris/Drita
Arhus - Leh Poznanj
Ararat/Riga - Florijana/Šamrok Rovers
Borac Banjaluka/ Levski - Vitepsk/Univerzitatea Krajova
Omonija - Kairat/Sutjeska
Tun - Dinamo Zagreb
Vikingur/Đer - Hapoel Ber Ševa
Flora/Iberija - Slovan Bratislava
Petrokub/Ignatija - Celje
Fenerbahče - Gornik
Šturm - Harts
Sva dešavanja sa žreba za 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona mogli ste pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.
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Zvezda prvo gostuje
Prvi meč 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona Zvezda će igrati u gostima, dok će revanš biti na Marakani. Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija na programu su 21. i 22. jula, dok su revanši zakazani za 28. i 29. jul.
Evo i svih parova
Mjalbi - Linkoln Red Imps/Inter klub d'Eskaldes
Tre Flori/Larne - Crvena zvezda
Sabah/TNS - Vardar/KuPS
KI Klaksvik/Atert Bisen - Kauno Žalgiris/Drita
Arhus - Leh Poznanj
Ararat/Riga - Florijana/Šamrok Rovers
Borac Banjaluka/ Levski - Vitepsk/Univerzitatea Krajova
Omonija - Kairat/Sutjeska
Tun - Dinamo Zagreb
Vikingur/Đer - Hapoel Ber Ševa
Flora/Iberija - Slovan Bratislava
Petrokub/Ignatija - Celje
Fenerbahče - Gornik
Šturm - Harts
Zvezda prošla odlično
Crvena zvezda igraće u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika dvomeča Tre Flori (San Marino) - Larne (Severna Irska).
Stanković: Nagazne mine postoje
Na prozivci fudbalera Zvezde, trener crveno-belih Dejan Stanković istakao je kako smatra da nagazne mine postoje.
- Naravno da mine postoje. Gledamo Svetsko prvenstvo, svedoci smo iznenađenja. Evo, sinoć su igrali Holandija i Japan, završeno je 2:2, favorit izgubi bodove i mina eksplodira. Videli ste i Katar. Danas su razlike na papiru velike, ali fudbal je jedini sport gde prividno slabiji rival može da odnese pozitivan rezultat ako niste na maksimumu - rekao je on.
Terzić: Tuđom krivicom krećemo od 2. kola
Na okupljanju fudbalera Zvezde i početku priprema za narednu sezonu, generalni direktor kluba sa Marakane, Zvezdan Terzić, istakao je kako crveno-beli tuđom krivicom igraju 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
- Održali smo sastanak i predočili jasne ciljeve. Ekipa putuje na Zlatibor, a sezona će biti teška jer startujemo već od drugog kola kvalifikacija (21. jula). Nažalost, tu smo tuđom krivicom, jer su ostali srpski klubovi prosuli bodove u Evropi prethodnih godina. Sve što Zvezda sama zaradi deli se sa brojem učesnika, pa umesto direktnog plasmana koji smo imali pre tri godine, sada moramo od starta da rudarimo - rekao je Terzić.
Kada se igraju utakmice?
Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija na programu su 21. i 22. jula, dok su revanši zakazani za 28. i 29. jul.
Potencijalni rivali
UEFA je skratila spisak potencijalnih rivala Zvezde i četa Dejana Stankovića može da izvuče sledeće timove:
Arhus (Danska)
Mjalbi (Švedska)
Pobednik meča Sabah (Azerbejdžan) – TNS (Vels)
Pobednik meča Tre Flori (San Marino) – Larne (Severna Irska)
Pobednik meča Ararat (Jermenija) – Riga (Letonija)
Pobednik meča Ki Klasvik (Farska Ostrva) – Atert (Luksemburg)