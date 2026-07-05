Evropsko prvenstvo za fudbalere do 19 godina ulazi u završnicu grupne faze, a pažnja će u poslednjem kolu grupe "B" biti usmerena na veliki derbi između Srbije i Hrvatske.

Izabranici Gordana Petrića tako će protiv velikog rivala pokušati da se od šampionata oproste pobedom koja im omogućava da u ponedeljak od 14.00 časova odigraju duel sa Danskom za peto mesto koje vodi na Mundijal do 20 godina.