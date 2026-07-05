Srbija - Hrvatska 0:1
EP (U19)
SRBIJA - HRVATSKA! Nije dobro, Hrvati poveli!
Evropsko prvenstvo za fudbalere do 19 godina ulazi u završnicu grupne faze, a pažnja će u poslednjem kolu grupe "B" biti usmerena na veliki derbi između Srbije i Hrvatske.
Izabranici Gordana Petrića tako će protiv velikog rivala pokušati da se od šampionata oproste pobedom koja im omogućava da u ponedeljak od 14.00 časova odigraju duel sa Danskom za peto mesto koje vodi na Mundijal do 20 godina.
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16:41
Selektor Petrić izabrao 11 fudbalera!
SRBIJA (4-3-3): Draškić, Stojković, Hadžimujović, Simić, Petrović, Miroslavljević, Novčić, Pavlović, Kostić, Zarić, Ranković.
HRVATSKA (4-4-2): Kostopeč, Mikić, Zebić, Puljić, Mandić, Smiljanić, Čović, Subotić, Šutalo, Kusanović, Čelfi.
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