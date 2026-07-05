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17:17

15' Umalo 2:0!

Šutalo je zapleo u finišu akcije i nije šutirao na vreme...

17:11

9' Loš početak!

Lovro Šelfi je matirao Draškić - Hrvatska vodi sa 1:0.

17:08

6' Spor početak na obe strane!

Bez konkretne akcije i šanse.

16:54

Prvo poluvreme!

Napred, Orlići!

16:41

Selektor Petrić izabrao 11 fudbalera!

SRBIJA (4-3-3): Draškić, Stojković, Hadžimujović, Simić, Petrović, Miroslavljević, Novčić, Pavlović, Kostić, Zarić, Ranković.

HRVATSKA (4-4-2): Kostopeč, Mikić, Zebić, Puljić, Mandić, Smiljanić, Čović, Subotić, Šutalo, Kusanović, Čelfi.

16:12

Dobrodošli na lajv prenos meča Srbije i Hrvatske na EP!

"Orlići" žele pobedu protiv regioanlnog rivala i šansu za plasman na SP.