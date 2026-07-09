VOJVODINA - FERENCVAROŠ: Lale na Karađorđu protiv mađarskog velikana započinju evropsku priču!
Fudbaleri Vojvodine dočekuju Ferencvaroš u utakmici 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Utakmica se igra na stadionu "Karađorđe" u Novom sadu sa početkom u 20 časova.
Sastavi:
Vojvodina: Rosić – L. Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros – Petrović, Đakovac – Ranđelović, Zukić, Mitrović – Mulahusejnović.
Ferenvaroš: Dibuš - Osvat, Gomez, Remekers, Kadu - Kaničovski, Keita, Čorbu - Zaharijasen, Listeš - Bamidele.
Tanjga pred Ferencvaroš
Ferencvaroš je veliki klub sa bogatom tradicijom, više od 60 osvojenih trofeja i redovnim nastupima u evropskim takmičenjima. Dobro smo ih analizirali i znamo šta nas očekuje. Iza nas su kvalitetne pripreme na Zlatiboru i u Austriji, ali ovo će nam biti prva zvanična utakmica i još nismo u punom takmičarskom ritmu. To nije alibi. Spremni smo, motivisani i želimo da pokažemo da možemo da budemo konkurentni. Na početku priprema nedostajalo nam je nekoliko igrača, ali to je sastavni deo fudbala. Imali smo kraći period za rad, međutim, ne tražimo opravdanja. Svesni smo svojih obaveza i verujem da ćemo odgovoriti na pravi način