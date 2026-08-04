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18:25

Lukasen starter

U odnosu na očekivani sastav, Dejan Stanković je napravio jednu izmenu.

Umesto Veljkovića, štoperski tandem sa Erakovićem će činiti Lukasen.

16:06

Potencijalni sastavi

HAPOEL - CRVENA ZVEZDA

Sudija: Hesus Hil Mansano

Stadion: Haladaš

HAPOEL: Marćano - Mizrahi, Migel Vitor, Rotman, Baltača - Jehošuha, Ventura, Perec - Ist, Zlatanović, Ahmad. Trener: Ran Kožuh

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Lukasen, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Duarte. Trener: Dejan Stanković