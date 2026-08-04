HAPOEL - CRVENA ZVEZDA: Lukasen starter, ovo je tim koji je izveo Dejan Stanković
Fudbaleri Crvene zvezde od 19.30 časova u mađarskom Sombathelju gostuju ekipi Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona.
Revanš je za sedam dana na stadionu "Rajko Mitić", pa bi pozitivan rezultat u prvom susretu mogao da donese veliku prednost crveno-belima pred odlučujućih 90 minuta u Beogradu.
Lukasen starter
U odnosu na očekivani sastav, Dejan Stanković je napravio jednu izmenu.
Umesto Veljkovića, štoperski tandem sa Erakovićem će činiti Lukasen.
Potencijalni sastavi
HAPOEL - CRVENA ZVEZDA
Sudija: Hesus Hil Mansano
Stadion: Haladaš
HAPOEL: Marćano - Mizrahi, Migel Vitor, Rotman, Baltača - Jehošuha, Ventura, Perec - Ist, Zlatanović, Ahmad. Trener: Ran Kožuh
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Lukasen, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Duarte. Trener: Dejan Stanković