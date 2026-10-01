NEMAČKA - SRBIJA: Mogu li Orlovi do iznenađenja? Počela je utakmica u Minhenu
Fudbalska reprezentacija Srbije od 20.45 gostuje Nemačkoj u trećem kolu Lige nacija.
Paunović ponovo mešao karte
Selektor Srbije Veljko Paunović ponovo je kombinovao tim.
Prvi put u ovogodišnjem izdanju Lige nacija na golu će biti Đorđe Petrović.
Debituje i mladi Stefan Džodić, ne samo u Ligi nacija, već uopšte za prvi tim Srbije.
U odbrani nema Pavlovića, tu su Nedeljković, Eraković i Babić, a pomoć mogu da imaju u Nemanji Gudelju.
Izostanak Sergeja Milinkovića-Savića probaće da nadomeste Maksimović i Džodić.
Najmanje promena je bilo u ofanzivnom delu tima. Iskusni trio Živković, Tadić i Kostić su starteri, uz Luku Jovića u špicu.
Tabela
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Sastavi
NEMAČKA - SRBIJA
Stadion: Alijanc arena, Minhen
Sudija: Espen Eskas (Norveška)
NEMAČKA: Urbih - Treu, Anton, Tijao, Mitelštat - Bišof, Pavlović, Virc - Šerhant, Voltemade, Gnabri. Trener: Jirgen Klop.
SRBIJA: Petrović - Nedeljković, Eraković, Babić - Džodić, Maksimović, N. Gudelj - Živković, Tadić, Kostić - Joveljić. Trener: Veljko Paunović.
Nemačka, rezerve: Dahmen, Atubolu, Jeltš, Engelhart, El Mala, Burkart, Baur, Karl, Baku, Konte, Raum, Janelt.
Srbija, rezerve: Stanković, Vanja Milinković-Savić, Pavlović, Mimović, Stanković, Joveljić, Simić, Terzić, Cvetković, Kostova, Samardžić, Lukić.