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20:47

Počela je utakmica

Srbija u kompletnoj plavoj opremi, Nemci u belim dresovima.

19:48

Paunović ponovo mešao karte

Selektor Srbije Veljko Paunović ponovo je kombinovao tim.

Prvi put u ovogodišnjem izdanju Lige nacija na golu će biti Đorđe Petrović.

Debituje i mladi Stefan Džodić, ne samo u Ligi nacija, već uopšte za prvi tim Srbije.

U odbrani nema Pavlovića, tu su Nedeljković, Eraković i Babić, a pomoć mogu da imaju u Nemanji Gudelju.

Izostanak Sergeja Milinkovića-Savića probaće da nadomeste Maksimović i Džodić.

Najmanje promena je bilo u ofanzivnom delu tima. Iskusni trio Živković, Tadić i Kostić su starteri, uz Luku Jovića u špicu.

19:13

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19:03

Sastavi

NEMAČKA - SRBIJA

Stadion: Alijanc arena, Minhen

Sudija: Espen Eskas (Norveška)

NEMAČKA: Urbih - Treu, Anton, Tijao, Mitelštat - Bišof, Pavlović, Virc - Šerhant, Voltemade, Gnabri. Trener: Jirgen Klop.

SRBIJA: Petrović - Nedeljković, Eraković, Babić - Džodić, Maksimović, N. Gudelj - Živković, Tadić, Kostić - Joveljić. Trener: Veljko Paunović.

Nemačka, rezerve: Dahmen, Atubolu, Jeltš, Engelhart, El Mala, Burkart, Baur, Karl, Baku, Konte, Raum, Janelt.

Srbija, rezerve: Stanković, Vanja Milinković-Savić, Pavlović, Mimović, Stanković, Joveljić, Simić, Terzić, Cvetković, Kostova, Samardžić, Lukić.