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Napad Bešiktaša ponovo će predvoditi prvi adut ekipe iz Istanbula, naime, srpski reprezentativac Dušan Vlahović uspešno se oporavio od povrede lista i biće na raspolaganju stručnom štabu za predstojeći okršaj protiv Kodžaelija u sedmom kolu turske Superlige.

Upravo je pomenuti peh sa mišićem, zadobijen neposredno pred odlazak na klupsku pauzu, bio razlog zbog kog je udarna igla turskog tima morala da propusti prethodna četiri meča Srbije u Ligi nacija.

1/16 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Ipak, iz tabora istanbulskog kluba stižu potvrdne vesti da se napadač već priključio treninzima punog intenziteta. Vlahović je od dolaska u klub skrenuo pažnju na sebe impresivnom efikasnošću, na sedam odigranih susreta u svim takmičenjima postigao je pet golova, pri čemu je propustio samo jedan meč i to zbog odrađivanja suspenzije.

Ako ne bude novih nepredviđenih okolnosti, Srbin će od starta predvoditi napad u nedeljnom prvenstvenom okršaju.