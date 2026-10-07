Slušaj vest

Evropska fudbalska unija (UEFA) istražuje moguće nedolično ponašanje igrača Irske i Izraela tokom i nakon utakmice te dve selekcije u Ligi nacija.

UEFA je danas saopštila da je imenovala inspektora za etiku i disciplinska pitanja nakon "zvaničnih izveštaja koji sadrže navode o incidentu u tunelu ili oko njega tokom poluvremena".

Evropska kuća fudbala nije iznela više detalja.

"The Irish Times" je prethodno izvestio da je član stručnog štaba Irske Demijen Dojl tvrdio da ga je jedan fudbaler Izraela pljunuo kada su ekipe napuštale teren na poluvremenu utakmice koja je završena nerešeno 1:1 na neutralnom terenu u Bačkoj Topoli.

Selektor Irske Hejmir Halgrimson je posle utakmice rekao da su izraelski igrači od samog početka pokušavali da zastraše njegov tim.

Irska je pobedila Izrael sa 3:0 u prvom meču odigranom 27. septembra u Debrecinu, a irski igrači su i tada nosili crne trake oko rukava, spuštali glave tokom intoniranja izraelske himne i odbili da se rukuju sa protivnicima u znak protesta zbog akcija Izraela u Gazi.

1/6 Vidi galeriju Izrael - Irska, 4. kolo Lige nacija Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaleri Izraela su takođe nosili crne trake u znak sećanja na ljude ubijene u napadima predvođenim Hamasom na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

U subotu je jedan izraelski novinar tokom konferencije za medije pre meča izjavio da su irski fudbaleri nazivali izraelske igrače "majmunima" tokom prve utakmice. Na te tvrdnje odmah je reagovao portparol irskog tima Kiran Krouli, koji je rekao da je to laž i prekinuo konferenciju.

Utakmica u nedelju trebalo je da se odigra u Dablinu, ali je Fudbalski savez Irske (FAI) u junu premestio meč na neutralni teren u Srbiju iz "operativnih razloga", nakon brojnih poziva na bojkot.

FAI se odupro pozivima na bojkot, uz obrazloženje da bi tim mogao da se suoči sa rigoroznim sankcijama Uefa. ; Irska je jedan od domaćina Evropskog prvenstva 2028. godine zajedno sa Engleskom, Velsom i Škotskom.

Beta