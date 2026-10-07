Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Sredinom aprila ove godine Džordan Pikford je umalo izazvao udes automobilom Lamborgini vrednim oko 235.000 evra u Natsfordu, gradiću koji se nalazi između Mančestera i Liverpula.

Čuvar mreže Evertona je napravio ozbiljno prekoračenje brzine pošto je vozio nešto brže od 80 kilometara na čas (50 milja na čas) na mestu gde je dozvoljeno oko 48 kilometara na čas (30 milja na čas).

Odbio da se zaustavi

Osim toga, prema izveštaju lokalnog policajca, Pikford je ignorisao njegov znak da se zaustavi.

"Potpuno je ignorisao signale za zaustavljanje i ​​skrenuo na Toft roud, što je dovelo do toga da dva vozila naglo zakoče kako bi izbegla sudar", pisalo je između ostalog u izjavi policajca Sesila Rikarda u sudskom izveštaju.

Golman je na sudu priznao krivicu kako bi kazna koja ga čeka bila blaža.

Bonus video: