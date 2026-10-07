Slušaj vest

Sredinom aprila ove godine Džordan Pikford je umalo izazvao udes automobilom Lamborgini vrednim oko 235.000 evra u Natsfordu, gradiću koji se nalazi između Mančestera i Liverpula.

Čuvar mreže Evertona je napravio ozbiljno prekoračenje brzine pošto je vozio nešto brže od 80 kilometara na čas (50 milja na čas) na mestu gde je dozvoljeno oko 48 kilometara na čas (30 milja na čas).

Odbio da se zaustavi

Osim toga, prema izveštaju lokalnog policajca, Pikford je ignorisao njegov znak da se zaustavi.

"Potpuno je ignorisao signale za zaustavljanje i ​​skrenuo na Toft roud, što je dovelo do toga da dva vozila naglo zakoče kako bi izbegla sudar", pisalo je između ostalog u izjavi policajca Sesila Rikarda u sudskom izveštaju.

Golman je na sudu priznao krivicu kako bi kazna koja ga čeka bila blaža.

Ne propustiteFudbalISPLIVALA ŠOKANTNA ISTINA O RONALDU! Pirs Morgan otkrio šta mu je selektor URADIO IZA LEĐA: "Bio je BESAN!"
Kristijano Ronaldo
FudbalPOJAVILE SE FOTOGRAFIJE! VLAHOVIĆ PONOVO TRENIRA! Srbin se oporavio od povrede, navijači Bešiktaša su ovo jedva čekali!
Dušan Vlahović
FudbalZVEZDA SPREMALA BOMBU IZ BRAZILA: Rijera hteo kvalitetnog napadača, a onda se nešto desilo...
Albert Rijera
FudbalŠOK POSLE PRESUDE! Šeik prodaje Siti posle skandala?! Stručnjak iz UAE otkriva NEVEROVATAN SCENARIO!
Etihad stadion

Bonus video:

00:41
Zagrevanje golmana reprezentacije Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković