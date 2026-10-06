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Kolumbijac je letos stigao na pozajmicu iz saudijskog Al Nasra u Benfiku kao rezerva prvome napadaču Vangelisu Pavlidisu.

1/8 Vidi galeriju Real Madrid - Benfika Foto: Miguel Lemos / DeFodi Images / Profimedia

Postigao je jedan gol u novoj sredini, na osnovu nekih detalja koje je o njemu izrekao njegov saigrač Fred, deluje da ga učinak na terenu ne interesuje previše i da se mahom bavi stanjem na bankovnom računu.

Brazilac je istakao da Durana ne zanima previše fudbal još otkako je iz Čikago Fajera prešao u Aston Vilu.

"Taj lik ne mari ni za šta, druže – kakav je zabavan tip! Sjajna osoba, ali, znaš, baš ga je briga za sve. Kad bismo izašli u grad, ja bih rekao: ’Džone, hajde na trening, da istrčimo krug ili dva.’ Na to nam je uzvraćao: ’Brate, ja sam već bogat. Ne moram da trčim.’ Onda bi otišao u medicinski blok i zabušavao“, istakao je Fred.

Prema njegovim rečima, slično je bilo i na drugim adresama.

"Kad je Duran prešao u Zenit, rekao sam: ’Ooo, sad ćeš zaraditi još više novca.’ Njegovo razmišljanje je bilo: ’Brate, što više, to bolje, što više, to bolje.’ Ponekad, dok smo razgovarali, znao je da kaže: ’Već sam obezbedio i sebe i svoju porodicu, i to za tri generacije.’ Takvo razmišljanje je znalo da mi ide na živce.“

Mada, sada možda posmatra život iz drugačije perspektive.

"Ugovor koji su mu ponudili u Al Nasru bio je nestvaran. Već je kupio celu Kolumbiju. Čujem da će uskoro dobiti dete, nadam se da se malo smirio i da je pronašao mir“, istakao je Fred.