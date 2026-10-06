JA SAM VEĆ BOGAT, NE MORAM DA TRČIM! Kolumbijca teren slabo zanima, više stanje na bankovnom računu... Baš ga briga za sve!
Kolumbijac je letos stigao na pozajmicu iz saudijskog Al Nasra u Benfiku kao rezerva prvome napadaču Vangelisu Pavlidisu.
Postigao je jedan gol u novoj sredini, na osnovu nekih detalja koje je o njemu izrekao njegov saigrač Fred, deluje da ga učinak na terenu ne interesuje previše i da se mahom bavi stanjem na bankovnom računu.
Brazilac je istakao da Durana ne zanima previše fudbal još otkako je iz Čikago Fajera prešao u Aston Vilu.
"Taj lik ne mari ni za šta, druže – kakav je zabavan tip! Sjajna osoba, ali, znaš, baš ga je briga za sve. Kad bismo izašli u grad, ja bih rekao: ’Džone, hajde na trening, da istrčimo krug ili dva.’ Na to nam je uzvraćao: ’Brate, ja sam već bogat. Ne moram da trčim.’ Onda bi otišao u medicinski blok i zabušavao“, istakao je Fred.
Prema njegovim rečima, slično je bilo i na drugim adresama.
"Kad je Duran prešao u Zenit, rekao sam: ’Ooo, sad ćeš zaraditi još više novca.’ Njegovo razmišljanje je bilo: ’Brate, što više, to bolje, što više, to bolje.’ Ponekad, dok smo razgovarali, znao je da kaže: ’Već sam obezbedio i sebe i svoju porodicu, i to za tri generacije.’ Takvo razmišljanje je znalo da mi ide na živce.“
Mada, sada možda posmatra život iz drugačije perspektive.
"Ugovor koji su mu ponudili u Al Nasru bio je nestvaran. Već je kupio celu Kolumbiju. Čujem da će uskoro dobiti dete, nadam se da se malo smirio i da je pronašao mir“, istakao je Fred.