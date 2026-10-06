Nikola Milenković se povredio uoči okupljanja Srbije za mečeve u Ligi nacija, pa Veljko Paunović nije mogao da računa na njegove usluge tokom ovog reprezentativnog ciklusa.
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SRPSKI AS PONOVO NA TERENU: Nikola Milenković se oporavio od povrede...
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Naime Notingem Forest je odigrao za vikend prijateljsku utakmicu sa Svonsijem bez prisustva publike i pobedio sa 2:0, a Milenković je odigrao jedno poluvreme.Gallery
Nikola Milenković protiv Sautemptona Foto: Manjit Narotra / imago sportfotodienst / Profimedia, Lee Keuneke/Every Second Media/S / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Srpskog defanzivca mučila je povreda zadnje lože, zbog koje je bio van terena od 5. septembra.
Propustio je dve utakmice Premijer lige, kao i četiri reprezentacije Srbije u Ligi nacija.
Srećom Milenković se oporavio i biće u konkurenciji za tim protiv Kristal Palasa predstojećeg vikenda.
Evidentno je falio startni štoper reprezentaciji Srbije u prošlim utakmicama, pa je selektor Veljko Paunović isprobavao razna rešenja.
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