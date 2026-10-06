Fudbaleri Engleske pobedili su Češku 3:0 (2:0) u četvrtom kolu A Lige nacija.
LIGA NACIJA
SRBIJI STIGLE DOBRE VESTI SA VEMBLIJA! Englezi odigrali za Orlove - evo kako trenutno izgleda tabela Lige nacija
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Ovaj poraz Češke mnogo znači Srbiji. Naime dve najgore četvrtoplasirane ekipe ispadaju direktno u B diviziju. To su trenutno Česi i Turci.
Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia
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Dva gola za Englesku postigao je Hari Kejn u 40. i 57 minutu. Time je stigao do 91. gola za Englesku, dok je za nacionalni tim odigrao 125 utakmica.
Englezi su prethodno poveli komičnim autogolom Kufala u 27. minutu.
Engleska je ovom pobedom obezbedila plasman u četvrtfinale iza maksimalne Španije koja je nakon preokreta savladala Hrvatsku u finišu utakmice.
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Srbiju očekuje žestoka borba za opstanak u elitnoj diviziji, nadamo se kroz baraž.
Evo kako trenutno izgleda tabela Lige nacija:
Foto: Printskrin
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