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Ovaj poraz Češke mnogo znači Srbiji. Naime dve najgore četvrtoplasirane ekipe ispadaju direktno u B diviziju. To su trenutno Česi i Turci.

1/16 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia

Dva gola za Englesku postigao je Hari Kejn u 40. i 57 minutu. Time je stigao do 91. gola za Englesku, dok je za nacionalni tim odigrao 125 utakmica.

Englezi su prethodno poveli komičnim autogolom Kufala u 27. minutu.

Engleska je ovom pobedom obezbedila plasman u četvrtfinale iza maksimalne Španije koja je nakon preokreta savladala Hrvatsku u finišu utakmice.





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Srbiju očekuje žestoka borba za opstanak u elitnoj diviziji, nadamo se kroz baraž.

Evo kako trenutno izgleda tabela Lige nacija:

Foto: Printskrin