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Gostujuća ekipa povela je golom Petura Knudsena u 22. minutu, a prednost je udvostručio Geza David Turi u 63. minutu.

Kazahstan je smanjio zaostatak u 68. minutu kada je strelac bio Sergej Malij, a izjednačio je Nurali Alip u 76. minutu.

Obe ekipe su utakmicu završile sa desetoricom igrača. Fudbaler Farskih Ostrva Martin Agnarson dobio je drugi žuti karton u 65. minutu, a sa druge strane Sergej Malij je u 85. minutu dobio crveni karton zbog prekršaja.

Ekipa Farskih Ostrva je sve četiri utakmice završila nerešeno i ima četiri boda na drugom mestu na tabeli, a Kazahstan je poslednji četvrti sa dva boda.

U drugoj utakmici u toj grupi večeras igraju Moldavija - Slovačka.

Posle tri utakmice Slovačka ima sedam bodova, a Moldavija četiri.

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Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir