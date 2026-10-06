Slušaj vest

Siti je pred nezavisnom komisijom proglašen odgovornim za kršenje finansijskih propisa Premijer lige u periodu od 2009. do 2018. godine, uključujući pet tačaka koje se odnose na nepoštovanje pravila finansijskog fer-pleja Uefe.

Prema finansijskim propisima evropske kuće fudbala koji su tada bili na snazi, klubovi su bili ograničeni na trošenje sredstava koja su sami ostvarili.

Nezavisna komisija utvrdila je da su vlasnici Sitija u klub uložili 830 miliona funti sopstvenih sredstava, koja su tokom devet sezona prikazivana kao prihod od sponzorskih ugovora.

Siti se žalio na odluku i naveo je da poseduje neoborive dokaze da klub nije odgovoran.

Etihad stadion Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Siti je 2014. godine sa Uefom zaključio sporazum o poravnanju, koji je predviđao novčanu kaznu od 49 miliona funti, od čega je 32 miliona bilo uslovno suspendovano, nakon što je klub bio optužen za kršenje finansijskog fer-pleja.

Šest godina kasnije Siti je proglašen odgovornim za kršenje pravila finansijskog fer-pleja, izrečena mu je novčana kazna od 30 miliona evra i zabrana učešća u evropskim klupskim takmičenjima od dve godine.

Klub je uložio žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS), koji je ukinuo zabranu i zaključio da Uefa nije dokazala da su vlasnici Sitija prikazivali vlasničko finansiranje kao sponzorske uplate, dok su drugi slučajevi navodnog kršenja u međuvremenu zastarili.

CAS je smanjio novčanu kaznu sa 30 miliona evra na 10 miliona evra zbog toga što klub nije u potpunosti sarađivao sa Uefom tokom istrage. Sud je takođe naveo da većina navodnih povreda nije dokazana ili je nastupila zastarelost.

Rok zastarelosti za povrede finansijskih propisa Uefe iznosi pet godina, dok Premijer liga nema propisan rok zastarelosti za takve povrede.

Postupak u Uefi pokrenut je nakon što su hakovani imejlovi Sitija objavljeni u nemačkom magazinu Špigel 2018. godine.

Siti je tada saopštio da se radi o materijalima izvučenim iz konteksta za koje se tvrdi da su pribavljeni hakovanjem ili krađom i naveo da je njihovo objavljivanje deo organizovanog pokušaja da se naruši ugled kluba.

Istraga Premijer lige obuhvatila je dokumente i druge dokaze koji Uefi nisu bili dostupni u vreme kada je vodila postupak protiv Sitija.

(Beta)