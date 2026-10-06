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Mesije na svojim kanalima na društvenim mrežama (Tim Mesi) objavio ličnu oproštajnu poruku od reprezentacije Argentine  samo nekoliko sati uoči utakmice protiv Benina, na kojoj će se oprostiti od Argentine nakon 207 nastupa za seniorski tim svoje zemlje.

Kratka poruka sadrži sve ono što misli svaki fudbalski fan i ljubitelj Mesijevog "lika i dela".

"Došao je dan koji nikada nismo želeli da dočekamo. Najtužniji dan u našim životima", piše u oproštajnom video-snimku, na kojem se "vrte" najvažniji momenti Mesijeve grandiozne reprezentativne karijere.

Vredi napomenuti da će Leo svoj poslednji meč za reprezentaciju početi zajedno sa velikom većinom igrača iz sastava koji je osvojio Svetsko prvenstvo 2022. godine.

Biće to konačni oproštaj na prepunom stadionu "Monumental".

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