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Naime pre septembarskih i oktobarskih utakmica u Ligi nacija tim Veljka Paunovića nalazio se na 40. mestu.

1/13 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

Sada nakon četiri vezana poraza na novoj listi, koja će zvanično biti ažurirana 7. oktobra, tek nakon kompletiranja svih mečeva u ovom FIFA "prozoru", Srbija će biti na 44. mestu.

Dakle, biće čak četiri mesta lošije plasirana od prethodnog plasmana.

Ovakvom ishodu doprineli su, naravno, porazi od Grčke, Nemačke i dva od Holandije u Ligi nacija, pa sada Orlovima predstoji grčevita borba za opstanak.

Ispred Srbije na FIFA listi, pored ostalih, sada su Škotska, Grčka, Kongo, Vels, Mađarska, Poljska, a za petama su nam Panama, Slovačka, Mali, Južna Afrika...

Aktuelna pozicija srbije na FIFA listi je više nego duplo lošija od našeg najboljeg plasmana koji smo imali u oktobru 2022. godine, kada je Srbija bila 21.

Od tada je, međutim, usledio pad kojem se ne nazire kraj.

Ovo je takođe i drugi najgori plasman u poslednjih deset godina - gori smo bili samo 2017, tada na 52. poziciji.

Veliki pad u odnosu na prethodni renking zabeležili su, osim Srbije, Turska (takođe pad četiri mesta), te Bugarska i Rumunija koje su zbog serije teških poraza pale za ček šest mesta.

Bugarska je trenutno 91, a Rumunija 48.