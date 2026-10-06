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Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u više nego zanimljivoj situaciji u Ligi nacija.

Dva kola pre kraja, Srbija je trenutno na poslednjem četvrtom mestu u svojoj A2 grupi. Teško je očekivati da će "Orlovi" uspeti da se domognu trećeg mesta, ali to ipak ne znači i da će direktno pasti u niži rang.

1/13 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

UEFA je od ove sezone unela novinu po kojoj dve najlošije od četiri četvrtoplasirane selekcije iz A divizije, direktno ispada u B diviziju, a preostale dve idu u baraž.

Kako funkcioniše baraž?

Dve najbolje četvrtoplasirane ekipe iz A divizije, kao i dve najlošije trećeplasirane ekipe iz A divizje u baražu će igrati protiv četiri drugoplasirane ekipe iz B divizije.

Kako trenutno izgleda tabela u A diviziji?

Srbija je trenutno druga najbolja četvrtoplasirana ekipa, i po tom osnovu bi išla u baraž.

Srbija ima minus pet gol-razliku (3:8).

Trenutno, Češka takođe nema bod, a gol-razlika je minus 5 (2:7). Česi utakmicu četvrtog kola igraju večeras u Engleskoj, i sve sem ubedljivog poraza bilo bi iznenađenje.

Najlošija je trenutno Turska, koja iz četiri utakmice ima gol-razliku 2:11, odnosno minus devet.

Najbolja četvrtoplasirana ekipa dolazi iz grupe A4, gde Vels i Norveška imaju po tri osvojena boda.

Do kraja takmičenja Srbija dočekuje Nemačku i gostuje Grčkoj. Češka, posle večerašnje utakmice u Engleskoj, u novembru dočekuje Španiju i gostuje Hrvatskoj. Turska dočekuje Belgiju i gostuje Francuskoj.

Svim rivalima će bodovi biti neophodno za što bolji plasman, tako da je najverovatnije izbegnut scenario da će neko nekog pustiti.

Kakva je situacija u B diviziji?

Situacija postaje zanimljivija kada se pogleda tabela u četiri grupe u B diviziji.

U grupi B1 večeras se igraju utakmice četvrtog kola, a trenutno je Švajcarska prva sa 9 bodova, a drugo mesto dele Škotska i Slovenija sa po četiri boda. I igraju u Škotskoj večeras.

U grupi B2 Mađarska je druga sa sedam bodova, jednim manje od Severne Irske i sa tri više u odnosu na Ukrajinu.

U grupi B3 na drugom mestu je tzv. Kosovo. Reprezentacija iz Prištine ima pet bodova, koliko i Republika Irska, tri manje u odnosu na prvu Austriju. Izrael je na dva boda.

U grupi B4 Bosna i Hercegovina ima osam bodova na drugom mestu. Švedska vodi sa 10 bodova, dok je Poljska treća sa četiri boda.

Dakle, ako bi se uzeo sadašnji presek, u baraž bi prošli Slovenija, Mađarska, tzv. Kosovo i Bosna i Hercegovina.

UEFA pravilo ne dozvoljava duel Srbije i tzv. Kosovo, te samim tim raste šansa da se naš nacionalni tim sastane sa Bosancima u baražu.

Ipak, još je dosta bodova u opticaju, kako večeras kada se završava četvrto kolo, tako u novembru kada će biti odigrana poslednja dva kola.