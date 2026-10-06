Lionel Mesi poslednji put oblači dres Argentine
Fudbal
GORI CELA ARGENTINA! NESTVARNE SCENE: Ulice preplavljene navijačima! Svi čekaju oproštaj velikog Lionela Mesija
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Lionel Mesi, verovatno najbolji fudbaler svih vremena, od jedan čas iza ponoći po srpskom vremenu, igra svoju poslednju utakmicu u dresu Argentine.
Lionel Mesi - oproštaj 7.10.2026 Foto: Marcelo MANERA / AFP / Profimedia
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Oproštaj Mesija na prijateljskom meču protiv Benina izazvao je ogromnu pažnju Argentinaca.
Satima uoči meča iz ove zemlje, i Buenos Ajresa, gde se meč igra, stižu neverovatni snimci.
Desetine hiljada navijača izašlo je kako bi gledali uživo na video-bimovima poslednji meč legendarnog fudbalera.
Svi su u desovima sa brojem 10, a proslava se održava bukvalno u celom gradu.
Lionel Mesi je u dresu Argentine odigrao 207 utakmica i postigao 125 golova.
Sa "Gaučosima" je osvojio Svetsko prvenstvo i još dva puta igrao finale, a takođe je dvostruki osvajač prvenstva Južne Amerike.
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