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Šampion Engelske Arsenal neće ići u veliko proširenje svog stadina "Emirati", iako je klub prethodnih godina ozbiljno razmatrao mogućnost da značajno poveća kapacitet.

1/10 Vidi galeriju PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Umesto velikog građevinskog projekta, Arsenal je odlučio da nastavi sa postepenim unapređenjem stadiona, koji trenutno prima 60.704 gledalaca.

Klub će se fokusirati na poboljšanje ugostiteljskih sadržaja, prodajnih prostora, uslova za posetioce i ukupnog iskustva navijača na dan utakmice.

Odluka dolazi u momentu kada Arsenal apsolutno svaku domaću utakmicu igra pred punim tribinama.

"Emirati" su tek sedmi najveći fudbalski stadion u Engleskoj.

Ispred njega su "Vembli" sa 90.000 sedećih mesta, "Old Traford" sa 74.158, stadion Totenhema sa 62.850, "Londonski stadion" koji koristi Vest Hem sa 62.500, Sitijev "Etihad" sa 61.470 i Liverpulov "Enfild" sa 61.276.

Veliko proširenje "Emirata" otvorilo bi i pitanje gde bi Arsenal igrao domaće utakmice tokom radova.

Klub sa tim već ima loša rezultatska iskustva.

Krajem 90-ih godina 20. veka je Arsenal utakmice Lige šampiona igrao na "Vembliju" kako bi za evropske mečeve mogao da ima znatno više navijača nego na "Hajberiju", koji je imao kapacitet od 38.419 mesta.

Tokom sezona 1998/99 i 1999/2000 je ta promena donela veliki broj navijača, ali ne i posebno dobre rezultate.

Ekipa Arsena Vengera dobila je samo dve od šest utakmica na "Vembliju", dok je tri izgubila.

Zbog toga će Arsenal za sada ostati na evoluciji, a ne revoluciji svog stadiona.

Kurir sport / Sportske.net

