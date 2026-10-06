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Krunić je zbog povrede u "večitom" derbiju iz igre izašao u 57. minutu, a 32-godišnji vezista je nakon toga propustio i duele sa Radnikom iz Surdulice, IMT-om, Železničarom iz Pančeva i Radničkim iz Niša.

Crvena zvezda, koja je prva na tabeli Super lige Srbije sa 28 bodova, će svoju narednu utakmicu odigrati u državnom prvenstvu, u subotu, 10. oktobra, na gostujućem terenu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, da bi pet dana nakon toga u Švajcarskoj igrala protiv Lugana, u meču prvog kola ligaške faze Lige konferencija.

Rade Krunić Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

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Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir