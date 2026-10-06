Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić vratio se na treninge te ekipe, nakon što je poslednjih mesec dana bio van terena zbog povrede zadobijene u utakmici protiv Partizana, saopštili su beogradski crveno-beli.
Fudbal
KRUNIĆ SE VRAĆA! Crvena zvezda dobila sjajne vesti posle povrede u derbiju
Slušaj vest
Krunić je zbog povrede u "večitom" derbiju iz igre izašao u 57. minutu, a 32-godišnji vezista je nakon toga propustio i duele sa Radnikom iz Surdulice, IMT-om, Železničarom iz Pančeva i Radničkim iz Niša.
Crvena zvezda, koja je prva na tabeli Super lige Srbije sa 28 bodova, će svoju narednu utakmicu odigrati u državnom prvenstvu, u subotu, 10. oktobra, na gostujućem terenu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, da bi pet dana nakon toga u Švajcarskoj igrala protiv Lugana, u meču prvog kola ligaške faze Lige konferencija.
Rade Krunić Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši